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مهمة غريبة لخدم ملكة إنجلترا

19
MAY
2019
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لطالما شكلت حياة العائلة المالكة في بريطانيا مصدرا لفضول الكثيرين حول لعالم، خاصة فيما يتعلق الأمر بنمط عيش الملكة إليزابيث الثانية، والتي كشف تقرير جديد عن مهمة غريبة يتم تكليف خدمها بها.

وقالت صحيفة "ميرور" البريطانية، إن إليزابيث الثانية (93 عاما) لديها حاشية كبيرة، تتولى مهام عديدة، مثل إدارة حسابات الملكة على شبكات التواصل، وفتح الأبواب لها، وتدوين يومياتها، والعناية بخيولها التي تحبها.

ولعل أغرب المهام التي يقوم بعض العاملين لديها، هي انتعال أحذية الملكة قبلها، ليتسع الحذاء قليلا ويصبح أكثر راحة، ومساعدتها لاحقا على ارتدائها.

قد يبدو الأمر غريبا بعض الشيء وكأنه ميزة جديدة لملكة بريطانيا، لكن مع معرفة بعض المعلومات قد يتغير الأمر، إذ تنفق الملكة وقتا طويلا من جدول أعمالها اليومي وهي واقفة على قدميها.

وفي مقابلة مع صحيفة "صنداي تايمز" قبل سنوات، قال المصمم ستيورات بارفين، إن أحذية الملكة يجب أن تكون مريحة، فمن غير المسموح أن تشعر الملكة بانزعاج في قدميها أو أن لا تتمكن من المشي خلال مناسبة ملكية بسبب حذاء.

وأضاف أن "لدى الملكة الحق في الحصول على شخص يساعدها على انتعال أحذيتها".

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