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ترامب يستعد للعفو عن عسكريين أميركيين متهمين بارتكاب جرائم حرب

19
MAY
2019
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أفادت صحيفة "نيويورك تايمز" بأن الرئيس الأميركي دونالد ترامب يستعد للعفو عن عدد من العسكريين الأميركيين المتهمين أو المدانين بارتكاب جرائم حرب في العراق وأفغانستان.

ونقلت الصحيفة أمس، عن مسؤولين أميركيين تأكيدهما أن إدارة ترامب طلبت من وزارة العدل الإعداد الفوري للملفات اللازمة للعفو عن هؤلاء العسكريين في "يوم الذكرى" (27 ايار) الذي تحيي فيه الولايات المتحدة ذكرى جنودها الذين قتلوا في الحروب والمعارك، وذلك على الرغم من أن عملية إعداد مثل هذه الوثائق تستغرق عادة بضعة أشهر.

وبين هؤلاء العسكريين الذين سيجري العفو عنهم ضابط العمليات الخاصة في وحدة "نافي سيلز"، إدوارد غالاغر، الذي من المقرر أن يمثل أمام القضاء في الأسابيع القليلة المقبلة بتهمة قتل مدنيين عزل وذبح أسير بسكين في العراق.

وتضم هذه القائمة، بحسب الصحيفة، أيضاً العنصر السابق في شركة "بلاكووتر" العسكرية الخاصة، نيكولاس سلاتين، الذي أدانته محكمة أمريكية في كانون الاول الماضي بالتورط في قتل 14 مدنيا في بغداد في ايلول عام 2007، بالإضافة إلى الضابط ماثيو غولستين المتهم بقتل مدنيين في أفغانستان، وعسكريين متهمين ببالتمثيل بجثث مسلحين قتلى من حركة "طالبان".

وكان ترامب قد عفا في وقت سابق من الشهر الجاري عن الضابط السابق في الجيش الأميركي مايكل بيهينا المدان بقتل عراقي في عام 2008.

Reuters
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