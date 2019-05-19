خطيبة خاشقجي تلتقي رئيسة مجلس النواب الأميركي وعناق حار

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نشرت خديجة جنكيز خطيبة الصحافي السعودي الراحل جمال خاشقجي، الذي قتل في قنصلية بلاده في اسطنبول، صورا لها بصحبة رئيسة مجلس النواب الأميركي، نانسي بيلوسي.



وأرفقت خديجة الصور التي نشرتها، اليوم الأحد، على صفحتها في موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" بتعليق قالت فيه: "عندما تقترب القلوب تتحدث لغة يصعب ترجمتها، التقيت بهذه المرأة القوية عضوة الكونغرس @SpeakerPelosi، وتشاركنا حزننا الواحد، وهو فقدان الحبيب، وصاحب القلم الحر".



وأضافت: "دعتني إلى مكتبها خلال زيارتي وتعرفت عليها عن قرب. أنا فخورة بمعرفتها وبوقوفها الكامل مع قضيتي وقضية كل أصحاب الحرية".



وفي وقت سابق من يوم الخميس الماضي، تحدثت خديجة للمرة الأولى أمام لجنة تابعة للكونغرس الأميركي عن قتلة خاشقجي، وطالبت بضرورة إجراء تحقيق شفاف وكامل حول مقتله، وتقديم المسؤولين عن قتله أمام العدالة.



وقتل خاشقجي، في الثاني من تشرين الأول العام الماضي، داخل قنصلية بلاده في اسطنبول، في قضية هزت الرأي العام الدولي.



وبعد 18 يوما من الإنكار والتفسيرات المتضاربة، أعلنت الرياض مقتل خاشقجي، وتوقيف 18 سعوديا في إطار التحقيقات، من دون الكشف عن مكان جثته.