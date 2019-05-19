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الجبير يعلن موقف بلاده من الحرب في المنطقة

19
MAY
2019
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أشار وزير الدولة السعودي للشؤون الخارجية السعودية عادل الجبير الى ان السعودية "لا تريد الحرب، ولكن إذا اختارها الطرف الآخر سنرد بقوة وحزم".

وتابع الوزير السعودي في مؤتمر صحفي فجر الیوم  قائلا: "المملكة العربية السعودية تؤكد على أن يدها دائماً ممتدة للسلام وتسعى لتحقيقه، وترى أن من حق شعوب المنطقة بما فيهم الشعب الإيراني أن تعيش بأمن واستقرار وأن تنصرف إلى تحقيق التنمية".

 

واكد ان "المملكة العربية السعودية لا تريد حرباً في المنطقة ولا تسعى إلى ذلك وستفعل ما في وسعها لمنع قيام هذه الحرب وفي الوقت ذاته تؤكد أنه في حال اختار الطرف الآخر الحرب فإن المملكة سترد على ذلك وبكل قوة وحزم وستدافع عن نفسها ومصالحها".

 

واكد اننا سنصدر بيانا بشأن المسؤولية عن الهجوم الذي تعرضت له سفن قبالة ساحل الإمارات فور انتهاء التحقيق.

 

وأضاف ان التشاور والتنسيق المشترك بين دول مجلس التعاون والدول العربية سيساهم في التوصل إلى موقف جماعي موحد يضمن لدول المنطقة وشعوبها الأمن والاستقرار واستمرار التنمية و التقدم.

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