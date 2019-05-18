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الجيش الإيراني يوجه تحذيرا شديد اللهجة للولايات المتحدة

18
MAY
2019
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وسط تصعيد التوتر مع الولايات المتحدة، حذر القائد العام للجيش الإيراني، اللواء عبد الرحيم موسوي، "العدو" من أنه سيتلقى ردا سيجعله نادما لو ارتكب أي خطأ في الاستراتيجية أو الحسابات.

وقال موسوي، خلال اجتماع عقد أمس الجمعة في مقر "ذو الفقار" الاستراتيجي، قدم خلاله قادة القوات البرية والجوية والبحرية والدفاع الجوي تقارير عن أوضاع وجهوزية الجيش في مختلف مناطق البلاد: "جميع وحدات الجيش اليوم تتمتع بجهوزية معنوية وقتالية كاملة، ولو ارتكب العدو أي خطأ في الاستراتيجية أو الحسابات، فإنه سيتلقى ردا يجعله نادما على فعلته".

وأضاف موسوي، مخاطبا كبار قادة الجيش، أن حفظ وتعزيز اليقظة والجهوزية لدى القوات المسلحة ضرورة لا بد منها وهي "رادعة بوجه تهديدات الأعداء".

وتابع قائد الجيش الإيراني: "لقد توصلت القوات المسلحة، وفي ظل الإيمان الراسخ وخبرات الأعوام الأخيرة والتدريبات الحديثة، إلى قدرات مهمة وملحوظة وليكن الشعب الإيراني الأبي والغيور واثقا بأن أبطال الجيش بتواجدهم في الساحة، سيدافعون عن الأمن والمصالح الوطنية للجمهورية الإسلامية الإيرانية حتى آخر قطرة دم".

ويأتي هذا التحذير على خلفية توتر كبير في العلاقات بين إيران والولايات المتحدة، خاصة بعد أن وجه البنتاغون، منذ 5 مايو الحالي، إلى منطقة الخليج مجموعة سفن حربية بقيادة حاملة الطائرات "Abraham Lincoln"، رفقة عدة قاذفات تكتيكية من نوع "B-52"، وذلك نظرا لوجود "معلومات مؤكدة" عن وجود "تهديدات إيرانية" تجاه العسكريين الأمريكيين وحلفائهم.

روسيا اليوم
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