living cost indicators
carnet
horoscope
markets
polls
jobs
writers
weather
advertise
contact
RELATED LINKS
ARCHIVES
ODIASPORA
OTV
SAWT EL MADA
HOME
NEWS
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
search archives
FPM
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
ENTERTAINMENT
PHOTOS & VIDEOS
PHOTOS
VIDEOS
search archives
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
MORE
HOME
NEWS
Lebanon
World
Health
Business
Sports
Technology
Mena
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS
VIDEOS
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
Living Cost Indicators
Horoscope
Markets
Carnet
Polls
Pdf Library
Search Archive
REGISTER
Writers
Jobs
Advertise
Contact
Weather
LOGIN
HI,{{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
PHOTOS
VIDEOS
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
APPLY TO FPM
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES

الشمبانزي الباحث عن الطعام.. سلوك يفسر تصرفات الإنسان القديم

18
MAY
2019
  • {{article.caption}}
  • {{article.caption}}
A
+
A
-
Print
Email
Email
A
+
A
-
أظهرت تجربة أجراها باحثون في جامعة نرويجية، أن حيوان الشمبانزي يمتلك مهارات عدة في البحث عن الطعام، مما قد يفسر تصرفات الإنسان القديم في إطار المهمة ذاتها.
 
وتمكنت مجموعة حيوانات من الشمبانزي من استخدام العصي والحفر في باطن الأرض بحثا عن الطعام، بعد أن عمد الباحثون إلى إخفائه، لمعرفة كيفية تصرفاتها، وفقما ذكرت صحيفة "ديلي ميل" البريطانية.
 
واستخدمت حيوانات الشمبانزي العصي كأدوات للحفر بحثا عن الطعام بكفاءة عالية، ولم تكتف بذلك فحسب، بل اختار بعضها أيضا عصيا مختلفة الشكل للقيام بمهام مختلفة، في حين عمدت أخرى إلى صنع أدوات خاصة من النباتات.
 
وقام فريق بحث دولي بقيادة جامعة أوسلو، بتصوير الشمبانزي في حديقة حيوانات النرويج، بعد أن قدموا لها مجموعة من الفواكه المدفونة والعصي المختلفة.
 
ويقول الباحثون إن هذه النتائج قد تساعد الباحثين على فهم كيف بدأ البشر الأوائل في اعتماد أدوات للحفر من البيئة المحيطة به بحثا عن الطعام.
 
وما لفت انتباه الباحثين أيضا، أن مجموعة الشمبانزي استخدمت العصي تلقائيا للحفر، رغم عدم تدريبها أو تعرضها لتجارب سابقة لحيوانات أخرى في البحث عن الطعام.
 
وشوهدت بعض حيوانات الشمبانزي وهي تؤدي بعض السلوكيات المختلفة باستخدام الأدوات التي أعطيت لها، مثل الحفر والتجريف والتثقيب.
 
ولاحظ الباحثون أنه كان بإمكان حوان الشمبانزي التمييز بين الأدوات المختلفة للحفر بحثا عن الطعام، إذ فضل عدد منها استخدام العصي الأطول كأدوات للحفر.
 
وفي تجربة ثانية، قدم الباحثون فواكه مدفونة إلى مجموعة أخرى من الشمبانزي، لكن دون أدوات يمكن من خلالها البحث عنها، وفي هذه الحالة، وجد الباحثون أن الحيوانات استخدمت أيديها للبحث عن الطعام.
 
ويقول الباحثون إن تطوير استخدام أدوات للحفر بحثا عن الطعام كان سلوكا رئيسيا، تم تعلمه خلال التطور البشري.
Skynews
MORE ABOUT
{{article.title}}
ADVERTISE HERE
RELATED ARTICLES
JUST IN
FOR YOU
JOBS
LIVING COST
CARNET
BEIRUT, LEBANON
YOUR HOROSCOPE
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
Copyright tayyar.org 2002 2019. All Rights Reserved.
Terms of use Privacy policy Site map
Ⓚ by koein
JOIN
news by email
REGISTER
HI, {{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout