الصين تبيع أكبر كمية من سندات الحكومة الأمريكية منذ عام 2016

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أظهرت بيانات أمريكية، أن استثمارات الصين في سندات الخزانة الأمريكية انخفضت إلى أدنى مستوى منذ فوز دونالد ترامب في 2016 بانتخابات الرئاسة في الولايات المتحدة.

وتقول بيانات وزارة الخزانة الأمريكية، إن الصين باعت خلال شهر مارس الماضي وحده سندات حكومية أمريكية بقيمة 10.4 مليار دولار، وهي أسرع وتيرة على أساس شهري منذ أكتوبر 2016.

تمتلك الصين حاليا 1.120 تريليون دولار من سندات الخزانة الأمريكية، ما يشكل 17.7% من قيمة سندات الخزانة الأمريكية التي تملكها الحكومات الأجنبية.

ووفقا للبيانات، فقد قلصت الصين استثماراتها في هذه السندات بنحو 4% على مدار الـ12 شهرا الماضية، لكنها لا تزال تحتل الصدارة بين مالكي هذه السندات، حيث تتقدم على دول مثل اليابان وفرنسا والمملكة المتحدة.

من جهتها ذكرت السلطات الصينية، أن انخفاض الاستثمار في سندات الحكومة الأمريكية يرجع إلى الحاجة لمنع الضعف المفرط لليوان.

وحذر عدد من الخبراء في السابق من احتمال حدوث انخفاض ملحوظ في الاستثمارات الصينية في سندات الحكومة الأمريكية، وذلك كرد على الضغوطات التجارية التي تتعرض لها من قبل إدارة ترامب.