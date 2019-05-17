تقدم لخطبتها وأهداها جزءا من جسده بدل الخاتم!

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تقدّم ممرض من مدينة ليستر الإنجليزية لخطبة حبيبته، ومن أجل تأطير علاقة الحب التي تربطهما، وهبها جزءاً عزيزاً من جسده "عربون محبة". وذكرت صحيفة "ذي ميرور"، أنّ الممرض آلدو كاتالدي (27 عاماً) تعرف على جيرالدين تشينغوشو (22 عاماً) في دار رعاية المسنين عندما كانا يعملان فيها.



واستقال ألدو، بعد فترة وجيزة، لكنّه لم يقطع علاقته بجيرالدين وبقيا على أواصر ودّية تطورت بعدها إلى علاقة حب. وأخبرت جيرالدين آلدو بأنها مصابة بفشل كلوي، منذ فترة قريبة، وتحتاج إلى غسيل للكلى يومياً ونصحته بعدم التعلّق بها. فأجابها بأنّه لن يتركها أبداً.



وقالت جيرالدين: "لقد كان يأتي إليّ يوميّاً بعد نوبات عمله التي تستمر لـ12 ساعة، ويحضر لي الطعام ويساعدني في ارتداء ملابسي ويتحدث مع الأطباء.. لقد كان بطلي". وعرفت جيرالدين في بداية عام 2018 أن لا أحد من أقاربها يمكنه أن يصبح متبرعاً لها، لذلك قرّر آلدي أن يجتاز فحص توافق الأعضاء.



وسافر الثنائي إلى البرتغال للإحتفال بعيد ميلاد جيرالدين، وتقدم آلدو في نفس اليوم لخطبتها، بعدما عرف أنّه يمكن أن يتبرع لها بكليته. وأشارت الفتاة إلى أنّه أيقظها في تلك الليلة والدموع تنهمر من عينه، وطلب منها أن يتزوجها بعدما يتبرع لها بكليته، فأجابته بقولها "وإذا افترقنا"؟ فأجاب آلدو: "على الأقل أكون قد أنقذت حياتك".



وأجرى الأطباء عملية نقل زراعة الكلية لجيرالدين في شباط من هذا العام ويخطط الثنائي لإقامة حفل الزفاف في آب القادم.