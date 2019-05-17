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"فيسبوك" يغلق 265 حساباً إسرائيلياً يستهدفون انتخابات دول.. !

17
MAY
2019
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أغلق "فيسبوك" 265 حسابا إسرائيليا مزورا على منصتي "فيسبوك" و"إنستغرام"، وصفحات ومجموعات تقوم بنشاطات منسقة بعدة دول؛ للتأثير على سياساتها الداخلية والانتخابات فيها.

أغلق "فيسبوك"، بحسب ما أعلن في بيان عبر صفحته الرسمية.

وقال إن هذه النشاطات الإلكترونية ومصدرها "إسرائيل" تركزت في كل من نيجيريا والسنغال وتوغو وأنغولا والنيجر وتونس في أفريقيا، وفي بعض دول أميركا اللاتينية وجنوب شرق آسيا، من دون أن يحددها.

وأضاف أن القائمين على هذه الصفحات استخدموا حسابات مزورة، وأظهروا أنفسهم كأشخاص محليين وكمؤسسات إعلامية في الدول المستهدفة، ونشروا معلومات ادعوا بأنها مسربة عن سياسيين فيها.

وكشف أنه ورغم محاولات الإسرائيليين القائمين على هذه الحسابات المزورة إخفاء هوياتهم، إلا أنه تمكن من الوصول إلى مؤسسة تجارية إسرائيلية تدعى "أرخميدس جروب" تقف وراء هذه الحسابات.

واتهم "فيسبوك" هذه المؤسسة بالانتهاك الدائم لسياساته، بالادعاء أنها أساءت تفسير معايير فيسبوك من أجل التغطية على نشاطاتها المتعلقة بالحملات المنسقة في الدول المستهدفة.

وأضاف أن هذه الشركة وكل الفروع التابعة لها منعت من استخدام "فيسبوك"، وتم إرسال رسالة لها بهذا الشأن.

وذكر بيان فيسبوك أن حسابات الشركة تشمل 65 حسابا على فيسبوك، و161 صفحة على الموقع ذاته، و23 مجموعة، و12 حدثا، وأربع حسابات على إنستغرام، وكان يتابع هذه الحسابات 2.8 مليون شخص، وانضم لبعض مجموعاتها نحو 5500 حساب.

وأنفقت الشركة نحو 812 ألف دولار أميركي دفعت بالريال البرازيلي والشيقل الإسرائيلي والدولار الأميركي، وبدأ أول هذه الحسابات بالعمل في كانون الأول عام 2012، وآخرها في نيسان الماضي.

وقال فيسبوك إنه تم التعرف على هذه الحسابات عبر تحقيق داخلي في "سلوك منسق غير أصلي مثير للشبهة".

 

المصدر: وكالة الأناضول

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