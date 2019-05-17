خطيبة خاشقجي‭ ‬تخرج عن صمتها مجدداً: لا أستطيع أن أصدق ....

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قالت خديجة جنكيز، خطيبة الصحفي جمال خاشقجي الذي قُتل في قنصلية سعودية بتركيا العام الماضي، الخميس إنها لا يمكنها تصديق أن أحدا لم يواجه عواقب جادة بشأن الجريمة حتى الآن.

خديجة جنكيز، خطيبة الصحفي جمال خاشقجي الذي قُتل في القنصلية السعودية بتركيا تتحدث أمام لجنة العلاقات الخارجية الفرعية بمجلس النواب الأمريكي يوم الخميس. تصوير: كفين لامارك - رويترز

وقالت جنكيز للجنة العلاقات الخارجية الفرعية بمجلس النواب الأمريكي متحدثة بالتركية عبر مترجم ”لا أستطيع أن أفهم أن العالم لم يفعل شيئا بعد حيال هذا“.

وأضافت في شهادة مشحونة بالمشاعر أمام جلسة عن حرية الصحافة العالمية وأخطار التغطية المتعلقة بحقوق الإنسان ”لا أزال غير قادرة على تفهم الأمر. ليس بوسعي الفهم بعد“.

وكانت جنكيز آخر شخص يرى خاشقجي، الذي كان حاصلا على إقامة في الولايات المتحدة ويكتب بصحيفة واشنطن بوست، قبل أن يدخل القنصلية السعودية في اسطنبول في الثاني من أكتوبر تشرين الأول للحصول على أوراق لزواجهما المرتقب.

ولم يخرج خاشقجي من مبنى القنصلية، حيث قتله فريق من 15 عنصرا سعوديا وقطعوا أوصاله مما أثار غضبا دوليا. وكان خاشقجي مطلعا على بواطن الأمور في الديوان الملكي قبل أن يصبح منتقدا لولي العهد الأمير محمد بن سلمان.

وقالت جنكيز ”ما زلنا لا نعرف لماذا قُتل. نحن لا نعرف أين جثته“.

وطالبت بفرض عقوبات على السعودية ودعت واشنطن إلى الضغط من أجل إطلاق سراح السجناء السياسيين المحتجزين في المملكة.

وذكرت جنكيز أنها أتت إلى واشنطن أملا في المساعدة في استثارة رد فعل أقوى تجاه مقتل خطيبها. وقالت إن الرئيس دونالد ترامب دعاها إلى البيت الأبيض قبل أشهر، لكنها لم تأت لأنها لم تكن واثقة من استجابته.

وأضافت للجنة الفرعية ”أعتقد بأننا نختار بين أمرين... فإما أن نستمر وكأن شيئا لم يحدث ... أو يمكننا التحرك وأن ننحي جانبا كل المصالح سواء كانت دولية أو سياسية ونركز على قيم حياة أفضل“.

ولم يرد البيت الأبيض بعد على طلب للتعليق. وسبق أن قاوم ترامب فرض عقوبات على السعودية التي تعتبر شريكا مهما في الشرق الأوسط وثقلا موازنا لإيران.

ونشدت جنكيز العدالة في قضية مقتل خاشقجي، واصفة الولايات المتحدة بأنها ”حصن“ لحماية حرية الفكر وحقوق الإنسان.

وقالت ”أعتقد بأنه اختبار للولايات المتحدة.. يمكنها ويجب عليها اجتيازه“.