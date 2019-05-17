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حجز بيتا للعطلة.. وصدمة كانت بانتظاره

17
MAY
2019
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يعد موقع "إير بي إن بي" (Airbnb) من أكثر المواقع شعبية لحجز الغرف أو المنازل خلال السفر، إلا أن وقائع غريبة قد تصدم السياح لدى وصولهم إلى وجهتهم، كان آخرها المفاجأة التي تلقاها رجل بريطاني عندما اكتشف أن "المنزل" الذي حجزه ما هو إلا "حاوية شحن".
 
ويوفر موقع "إير بي إن بي" منصة للأشخاص العاديين، لعرض منازلهم أو غرف في منازلهم للإيجار، بأسعار أرخص من الفنادق.
 
وقال سائح بريطاني يدعى بين سبيلر، إنه رأى على الموقع عرضا لاستئجار "منزل بحمام خاص"، مقابل 100 جنيه إسترليني في الليلة، في العاصمة الهولندية أمستردام.
 
وكانت الصدمة عندما وصل السائح إلى "البيت"، ليكتشف أنه عبارة عن حاوية شحن تحتوي على "فرشات" إسفنجية على الأرض، وغطاء، فيما وضع مرحاض "متنقل" بجوار الحاوية.
 
وما أن شاهد سبيلر المكان، حتى التقط صورا للحاوية ثم اتجه فورا إلى فندق آخر، ونشر تفاصيل ما حدث على موقع فيسبوك، إلى جانب تقدمه بشكوى إلى الموقع.
 
من جانبه، قام "إير بي إن بي" بإغلاق صفحة الشخص الذي نشر الإعلان، والذي اتضح أنه عرض حاوية أخرى للإيجار أيضا، ثم قام الموقع الإلكتروني بتعويض سبيلر بإعادة المائة جنيه إليه، ودفع تكاليف غرفة الفندق الآخر الذي حجز فيه.
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