ترامب يوقع على "إعلان حالة الطوارئ"

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وقع الرئيس الأميركي دونالد ترامب، الأربعاء، أمرا تنفيذيا بإعلان حالة الطوارئ على مستوى البلاد، ومنع الشركات الأميركية من استخدام أجهزة اتصالات من صنع شركات تمثل خطرا على الأمن القومي.

ويمهد القرار السبيل أمام حظر التعامل مع شركة هواوي تكنولوجيز الصينية.

وذكرت رويترز الثلاثاء، أن من المتوقع أن يتخذ ترامب هذا الأسبوع إجراء بشأن المقترح الذي طال انتظاره.

وبرّر البيت الأبيض هذا الإجراء بوجود "خصوم أجانب يستخدمون بصورة متزايدة مكامن ضعف في الخدمات والبنى التحتية التكنولوجية في مجالي الإعلام والاتصالات في الولايات المتحدة".