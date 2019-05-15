لافروف: خروج اميركا من الاتفاق النووي كان خاطئا

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قال وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف بأن الاشاعات حول توجيه الاف العناصر من الجيش الاميركي الى المنطقة لااساس لها وأن التوتر في المنطقة كبير لكن موسكو تسعى جاهدة لتجنب السيناريوهات العسكرية .





وخلال مؤتمر صحفي جمع لافروف ونظيره الاميركي في سوتشي اشار لافروف الى أن السبيل الى تجنب السيناريوهات العسكرية هو مهمة الديبلوماسية الدولية ،مؤكدا في الوقت ذاته على ان الخروج الاميركي من الاتفاق النووي كان خاطئا وأن التدابير الاميركية والحظر على ايران امور غير مقبولة آملا من الدول المشاركة في الاتفاق النووي أن تعمل بجد على الخروج من هذا النفق .