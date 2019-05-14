حادثة غريبة.. توفي بعد شعوره بألم في أسنانه

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لم يتوقع الأشخاص الذين يعيشون في محيط الأميركي فاديم أناتولييفيتش كوندراتيوك أن تكون نهايته في عامه الـ26.





وفي التفاصيل أنّ الأب لابنتين عانى من ألم في الأسنان أثناء قيادة سيارته متوجهاً إلى نيويورك بحسب تقرير لقناة FoxNews.

وذكر مصدر من أسرته لقناة CBS News أنه توقف في أوكلاهوما حيث توجه إلى عيادة طبيب أسنان من أجل تلقي العلاج.

وأفاد بأنه شعر بالألم مجدداَ عند وصوله إلى نيويورك وأن شقيقه الذي كان يرافقه قرر إعادته إلى المنزل.

وازداد الألم ما دفع الشقيقين إلى التوقف مجدداً في يوتا. وبعد 4 أيام تلقت نتاليا زوجة الشاب اتصالاً علمت من خلاله أن زوجها توفي.

وشرح الطبيب للعائلة، بحسب المصدر، أن الراحل أصيب بالتهاب في الأسنان امتد إلى كل أنحاء جسمه وأن الماء تجمع في رئتيه، ما منعه من التنفس.

وذكر أنّ الأدوية المضادة للالتهابات لم تساعد جسمه على مكافحتها وأن ذلك أدى إلى توقف قلبه.

ويشار إلى أن 20% من الأشخاص الراشدين حول العالم يعانون من مشاكل أسنان حادة تسبب خسارتهم لأسنانهم بحسب تقرير لمنظمة الصحة العالمية. وذكر أن 30% من الأشخاص الذين تتراوح أعمارهم بين 65 و74 عاماً لا يمتلكون أسناناً طبيعية.