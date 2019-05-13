واشنطن تحذر مواطنيها من السفر إلى العراق

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وجهت السفارة الأميركية في بغداد، الأحد، تحذيرا من ارتفاع درجة التوتر في العراق، وطلبت من مواطني الولايات المتحدة عدم السفر إليه.

وبحسب ما نقل مراسل "سكاي نيوز عربية" في العراق عن مصادر في السفارة، فإن التحذير مرتبط بتصاعد التوتر في المنطقة وليس تحذيراً دورياً كما هو معتاد.

ولم يشر التحذير إلى مناسبة معينة، كما جرت العادة، إذ تصدر التحذيرات أثناء حلول مناسبات دينية أو مواعيد سياسية مثلا الانتخابات.وفي الأسبوع الماضي، أكد وزير الخارجية الأميركي مايك بومبيو أنّ المسؤولين العراقيين الذين التقاهم خلال زيارة مفاجئة قام بها إلى بغداد مساء الثلاثاء وكان دافعها "التصعيد" الإيراني تعهّدوا أمامه بتوفير "الحماية المناسبة" لمصالح الولايات المتحدة في بلدهم.

وقال بومبيو للصحفيين الذين رافقوه في رحلته إلى العاصمة العراقية "لقد تحدّثنا عن أهميّة أن يضمن العراق قدرته على توفير الحماية المناسبة للأميركيين في بلدهم"، مشيراً إلى أنّ المسؤولين العراقيين "أظهروا لي أنّهم يدركون أن هذه مسؤوليتهم".

وجاءت زيارة بومبيو إلى العراق في وقت تكثف إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب الضغط على إيران، وسط توتر متصاعد بين طهران وواشنطن.