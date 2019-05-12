6 شهداء بينهم الكاهن في هجوم على كنيسة كاثوليكية شمالي بوركينا فاسو!

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ذكرت مصادر أمنية ومسؤول محلي أن مسلحين قتلوا قسا وخمسة آخرين، خلال قداس الأحد، في هجوم على كنيسة كاثوليكية في دابلو شمالي بوركينا فاسو.

وقال رئيس بلدية دابلو عثمان زونغو، لوكالة "فرانس برس"، إنه "في حوالي الساعة التاسعة صباحا، خلال القداس، اقتحم مسلحون الكنيسة الكاثوليكية. وبدأوا في إطلاق النار عندما حاولت الجماعة الفرار".

وأضاف أن المسلحين تمكنوا من احتجاز بعض المصلين، مضيفا "لقد قتلوا خمسة منهم. الكاهن، الذي كان يقود القداس، قتل هو الآخر، ليصل عدد القتلى إلى ستة".

وقال زونجو إن المهاجمين أضرموا النار في الكنيسة والعديد من المتاجر ومقهى صغير قبل التوجه إلى المركز الصحي المحلي، وقاموا بنهبه وأحرقوا سيارة رئيسة الممرضات.

وقال مصدر أمني إن ما بين 20 و30 مسلحا نفذوا الهجوم.

ويعتبر هجوم الأحد هو الأحدث في سلسلة تم تنفيذها ضد الكنائس في بوركينا فاسو، حيث أنه في يوم الأحد الماضي، قتل مسلحون خمسة أشخاص في هجوم على كنيسة بروتستانتية في بلدة شمالية صغيرة.