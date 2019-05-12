الكشف عن سبب تحطم أغلى مقاتلة في العالم

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قالت وكالة بلومبيرغ السبت إن سبب أول حادثة تحطم لطائرة " F-35" تابعة لمشاة البحرية الأميركية كان عيبا تصنيعيا في أنبوب وقود تم انتاجه من قبل شركة "يونايتد تكنولوجيز"، وفقا لما ذكره محققون في الكونغرس.

وتحطمت طائرة شبح من طراز " F-35"، المقاتلة الأغلى في العالم في حادث أثناء مهمة تدريبية في ولاية ساوث كارولاينا في أيلول/سبتمبر الماضي.

وقال مكتب محاسبة الحكومة الأميركية في تقرير هذا الأسبوع إن العيب "تسبب في تمزق أنبوب وقود محرك المقاتلة خلال الطيران، وأدى إلى فقدان المحرك قوته".

ووفقا لبلومبيرغ فقد أبلغ البنتاغون مكتب المحاسبة أنه جرى تحديد 117 طائرة من طراز " F-35" حول العالم تحتوي على نفس نوع أنابيب الوقود التي يجب استبدالها.

وقال المتحدث باسم مشاة البحرية الكابتن كريس هاريسون في بيان إن التحقيق في تحطم الطائرة مستمر، وستنشر النتائج بمجرد اكتمالها.

وأضاف أن قوات مشاة البحرية استبدلت جميع أنابيب تزويد الوقود التي تسببت بالمشكلة و"نواصل السعي كل يوم لضمان سلامة واستعداد طائراتنا".

وفي نيسان/أبريل الماضي أعلنت وزارة الدفاع اليابانية تحطم طائرة من الطراز ذاته بعد دقائق من إقلاعها في مهمة تدريب من قاعدة ميساوا الجوية في شمال اليابان.



وتعد طائرات " F-35" التي بدأ العمل عليها بداية تسعينيات القرن الماضي أغلى منظومة عسكرية في التاريخ الأميركي، وتقدر كلفة المشروع بحوالي 400 مليار دولار مع هدف تصنيع 2500 طائرة في العقود المقبلة.

وتبلغ كلفة كل طائرة من هذا الطراز نحو 100 مليون دولار، وهي مزودة بتكنولوجيا خفية تجعل أجهزة الرادار عاجزة عن رصدها، كما تفوق سرعتها سرعة الصوت، وتتميز برشاقة في التحليق، وأجهزة استشعار كثيفة تزود الطيارين بقدر غير مسبوق من المعلومات.