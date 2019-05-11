living cost indicators
carnet
horoscope
markets
polls
jobs
writers
weather
advertise
contact
RELATED LINKS
ARCHIVES
ODIASPORA
OTV
SAWT EL MADA
HOME
NEWS
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
search archives
FPM
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
ENTERTAINMENT
PHOTOS & VIDEOS
PHOTOS
VIDEOS
search archives
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
MORE
HOME
NEWS
Lebanon
World
Health
Business
Sports
Technology
Mena
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS
VIDEOS
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
Living Cost Indicators
Horoscope
Markets
Carnet
Polls
Pdf Library
Search Archive
REGISTER
Writers
Jobs
Advertise
Contact
Weather
LOGIN
HI,{{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
PHOTOS
VIDEOS
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
APPLY TO FPM
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES

سمات مشتركة لدى المولودين بين عامي 1977 و1983.. هل أنت من أبناء الجيل المميز؟

11
MAY
2019
  • {{article.caption}}
  • {{article.caption}}
A
+
A
-
Print
Email
Email
A
+
A
-


ساره الشمالي-


من ولد بين عامي 1977 و1983 "زينالي" ضائع بين جيل x وجيل الديجيتال. إنه في مرحلة رمادية، بلا مكان وبلا زمان.

إيلاف من دبي: من ولد بين عامي 1977 و1983، يطلق عليه اسم "الزينالي"، بالإنكليزية Xennial. وجيل الزيناليين هؤلاء فريد من نوعه، له ميزات عدة، بحسب دراسة أجراها علماء في جامعة لويفيل الأميركية.

لا مكان.. لا زمان


الزيناليون، بحسب التقرير، تعني الغرباء أو الذين لا ينتمون إلى مكان أو زمان معيّنين، ولدوا قبل جيل الألفية، في حقبة شهدت تحوّلًا نوعيًا، نقل البشر بعيدًا عن طابع حياتهم التقليدي البسيط، وألقى بهم في ما عرف لاحقًا بالعصر الرقمي أو "الديجيتال".

بحسب دراسة جامعة لويفيل، يصعب حصر الأجيال ببداية ونهاية واضحتين، فهناك حقبة رمادية، يلقي فيها جيل بآخر، تضمحل فيها صفات كل منهما. في هذه الحقبة الرمادية يصنّف الزينياليون. فغياب نقطة البداية والنهاية وتداخل الأجيال المتعاقبة دفع بعض الباحثين إلى تصنيف كل من ولدوا بين عامي 1977 و1985 بالزينياليين.

وجدت الدراسة أن الموظفين الزينياليين ربما يشكلون عنصر قوة في المؤسسات التي يعملون بها، فهي تؤكد أنهم يؤدّون دورًا مهمًا في التخفيض من حدة التوتر الناشئ من صراع الأجيال المختلفة.

بين جيلين


تقول الدراسة نفسها إن مواليد المرحلة الزينيالية الدقيقة هم عنصر رفع إنتاج، "ومن الأصول الفريدة حين توظيفها لتبديد التوتر بين أبناء جيل X، أي الجيل الذي يسبقهم، وجيل الألفية في مكان العمل".

تصف بعض المصادر الزينياليين بأنهم استخدموا الهاتف الأرضي في تواصلهم اليومي، ولم يعرفوا الجوال إلا في مرحلة العشرينيات الجامعية.

في المرحلة نفسها، شهدوا ثورة الانتقال من شريط الكاسيت إلى القرص المدمج (سي دي) والأغاني الرقمية. هؤلاء أكثر المتأثرين بتبعات الأزمة المالية في سبعينيات القرن الماضي، ولو ولدوا بعدها، ما اضطر كثير منهم في الولايات المتحدة مثلًا للحصول على قرض للتعليم، ووظيفة صعبة المنال لسداده.

أصحاب الهوت مايل


في تقرير نشرته صحيفة غارديان، اتصل الزينياليون بالإنترنت عن طريق مودم الهاتف ذي الصوت الذي ستسمعه الآن في عقلك إن كنت منهم، وكانوا يفصلون شريط الكاسيت على مزاجهم، فيحمعون فيه كل أغانيهم المفضلة، ولا يتذكرون أن القرص المرن (Floppy Disk) كان مرنًا حقًا.

كان كل منهم يملك حسابًا للبريد الإلكتروني على "هوت مايل"، ويهوون هاتف نوكيا المصمم على شكل موزة، ويتذكرون أرقام الهواتف الأرضية في منازلهم، ويستخدمون تلفزيونًا يوصدون أبوابه الخشبية ويسدلون عليه ملاءة قبل النوم.

ايلاف
MORE ABOUT
{{article.title}}
ADVERTISE HERE
RELATED ARTICLES
JUST IN
FOR YOU
JOBS
LIVING COST
CARNET
BEIRUT, LEBANON
YOUR HOROSCOPE
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
Copyright tayyar.org 2002 2019. All Rights Reserved.
Terms of use Privacy policy Site map
Ⓚ by koein
JOIN
news by email
REGISTER
HI, {{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout