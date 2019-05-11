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الكونغرس يحل "لغز" تحطم أغلى مقاتلة في التاريخ

11
MAY
2019
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 كشف تقرير أجراه محققون بالكونغرس الأميركي، أن تحطم المقاتلة من طراز "إف-35 بي" بولاية ساوث كارولاينا العام الماضي، كان بسبب عيب في التصنيع بأنبوب الوقود الذي تصنّعه شركة "يونايتد تكنولوجيز"، وفق ما نقلت وكالة "بلومبيرغ".

وأشار مكتب محاسبة الحكومة الأميركية في تقريره إلى أن الخلل تسبب في "تمزق أنبوب وقود المحرك أثناء الطيران، الأمر الذي أفقد المحرك قوته".

ويمثل إعلان مكتب محاسبة الحكومة الأميركية أول معلومات رسمية يكشف عنها بشأن الحادثة بعد نشر "البنتاغون" في أكتوبر الماضي بيانا بأن البحرية الأميركية ستواصل عمليات التحقيق، وأن وحدة "برات آند ويتني" التابعة "يونايتد تكنولوجيز" هي المسؤولة بشكل تام عما حدث.

من جانبه أشار البنتاغون إلى وجود 117 طائرة، أي ما يمثل 40 في المئة تقريبا من إجمالي أسطول الطراز "إف-35"، مزودة بنفس النوع من أنابيب الوقود، والتي ينبغي العمل على استبدالها.

وتعليقا على التقرير، قال المتحدث باسم مشاة البحرية الأميركية، الكابتن كريس هاريسون، في بيان، إن التحقيق في حادثة تحطم الطائرة مستمر، وسيتم الكشف عن النتائج بمجرد اكتمال الصورة كاملة، مضيفا أنه تم استبدال جميع أنابيب تزويد الوقود المسببة للمشكلة.

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