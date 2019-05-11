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أسلحة "إسرائيلية" بالقنيطرة

11
MAY
2019
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عثرت الجهات المختصة السورية عثرت خلال استكمال أعمال تأمين المناطق المحررة من الإرهاب على كميات من الأسلحة والذخيرة والأدوية بعضها "إسرائيلي" الصنع من مخلفات الإرهابيين بريف القنيطرة".
العالم - سوريا

وافادت وكالة ’سانا’ للانباء بأن الجهات المختصة السورية عثرت الجهات المختصة خلال استكمالها تمشيط المناطق التي طهرها الجيش العربي السوري من الإرهاب على أسلحة وذخائر وأدوية بعضها إسرائيلي الصنع بريف القنيطرة.

وأفاد مصدر في الجهات المختصة في تصريح لمراسل سانا بأن الجهات المختصة واصلت عمليات تمشيط المناطق التي طهرها الجيش من الإرهاب بريف القنيطرة لرفع مخلفات الإرهابيين من العبوات الناسفة والألغام حفاظا على حياة المدنيين وعثرت بالتعاون مع لجان المصالحة على آليات وكميات كبيرة من الأسلحة المتوسطة والخفيفة وأدوية بعضها إسرائيلي الصنع.

وأشار المراسل إلى أن الأسلحة شملت بنادق حربية آلية وقواذف ار بي جي وحشوات مضادة للدروع ورشاشات متوسطة وكميات كبيرة من الذخيرة المتنوعة وأجهزة اتصال ومناظير ليلية إضافة إلى تجهيزات طبية وأدوية إسرائيلية وعدد من الآليات منها سيارتان من نوع تويوتا إسرائيليتان.

وحفاظاً على حياة المدنيين تواصل الجهات المختصة بالتعاون مع وحدات الجيش المتمركزة في المنطقة والأهالي عمليات تمشيط القرى والبلدات في ريفي دمشق والقنيطرة بعد تطهيرهما من الإرهاب وذلك لرفع مخلفات الإرهابيين من أسلحة وذخائر ومفخخات وتأمينهما بالكامل لإعادة الحياة الطبيعية إليهما.

هذا وافادت قناةالإخبارية السورية بأن "قوات الجيش السوري إستهدفت مواقع المسلحين في مدينة خان شيخون وبلدة احسم بريف إدلب الجنوبي، وحققت إصابات في صفوفهم".

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