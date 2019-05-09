تفاصيل الهجوم على ميسي في مطار ليفربول

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كشفت تقارير صحفية إسبانية عن تعرض نجم برشلونة ليونيل ميسي إلى هجوم لفظي من قبل عدد من جماهير الفريق الإسباني، في مطار ليفربول، مساء الثلاثاء.

وخسر برشلونة برباعية نظيفة أمام الفريق الإنجليزي، في إياب نصف نهائي دوري أبطال أوروبا، ليودع البطولة التي كان يأمل بإضافتها إلى إنجازاته خلال الموسم الجاري.

وحسب صحيفة "إلموندو ديبورتيفو" الإسبانية، تعرض ميسي لانتقادات كلامية من بعض مشجعي فريقه في مطار جون لينون، بعد الأداء الضعيف للفريق الكتالوني في مباراة الإياب التي عوض فيها ليفربول خسارته بثلاثية نظيفة ذهابا.

وقالت الصحيفة إن ميسي لم يلحق ببعثة الفريق المسافرة من ليفربول إلى برشلونة، بسبب خضوعه لكشف منشطات روتيني بعد اختياره عشوائيا من جانب الاتحاد الأوروبي لكرة القدم (يويفا).

وتوجه النجم الأرجنتيني على متن طائرة أخرى إلى إسبانيا، بصحبة حارسه ومساعده الشخصي بيبي كوستا، الذي قال إن الواقعة لم تتصاعد، فيما بدا ميسي حزينا لدى سماعه انتقادات الجماهير.

وكانت تقارير صحفية سابقة أشارت إلى أن ميسي (31 عاما) دخل في نوبة بكاء في غرفة ملابس برشلونة، عقب الخسارة المذلة برباعية نظيفة.

وتألق ميسي في لقاء الذهاب بملعب "كامب نو"، وسجل هدفين من ثلاثة، فيما تعشم مشجعو الفريق بأن يحقق برشلونة عبورا سهلا إلى الدور النهائي من البطولة الغائبة عن خزائن النادي منذ عام 2015.