living cost indicators
carnet
horoscope
markets
polls
jobs
writers
weather
advertise
contact
RELATED LINKS
ARCHIVES
ODIASPORA
OTV
SAWT EL MADA
HOME
NEWS
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
search archives
FPM
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
ENTERTAINMENT
PHOTOS & VIDEOS
PHOTOS
VIDEOS
search archives
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
MORE
HOME
NEWS
Lebanon
World
Health
Business
Sports
Technology
Mena
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS
VIDEOS
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
Living Cost Indicators
Horoscope
Markets
Carnet
Polls
Pdf Library
Search Archive
REGISTER
Writers
Jobs
Advertise
Contact
Weather
LOGIN
HI,{{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
PHOTOS
VIDEOS
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
APPLY TO FPM
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES

تفاصيل الهجوم على ميسي في مطار ليفربول

9
MAY
2019
  • {{article.caption}}
  • {{article.caption}}
A
+
A
-
Print
Email
Email
A
+
A
-
كشفت تقارير صحفية إسبانية عن تعرض نجم برشلونة ليونيل ميسي إلى هجوم لفظي من قبل عدد من جماهير الفريق الإسباني، في مطار ليفربول، مساء الثلاثاء.
 
وخسر برشلونة برباعية نظيفة أمام الفريق الإنجليزي، في إياب نصف نهائي دوري أبطال أوروبا، ليودع البطولة التي كان يأمل بإضافتها إلى إنجازاته خلال الموسم الجاري.
 
وحسب صحيفة "إلموندو ديبورتيفو" الإسبانية، تعرض ميسي لانتقادات كلامية من بعض مشجعي فريقه في مطار جون لينون، بعد الأداء الضعيف للفريق الكتالوني في مباراة الإياب التي عوض فيها ليفربول خسارته بثلاثية نظيفة ذهابا.
 
وقالت الصحيفة إن ميسي لم يلحق ببعثة الفريق المسافرة من ليفربول إلى برشلونة، بسبب خضوعه لكشف منشطات روتيني بعد اختياره عشوائيا من جانب الاتحاد الأوروبي لكرة القدم (يويفا).
 
وتوجه النجم الأرجنتيني على متن طائرة أخرى إلى إسبانيا، بصحبة حارسه ومساعده الشخصي بيبي كوستا، الذي قال إن الواقعة لم تتصاعد، فيما بدا ميسي حزينا لدى سماعه انتقادات الجماهير.
 
وكانت تقارير صحفية سابقة أشارت إلى أن ميسي (31 عاما) دخل في نوبة بكاء في غرفة ملابس برشلونة، عقب الخسارة المذلة برباعية نظيفة.
 
وتألق ميسي في لقاء الذهاب بملعب "كامب نو"، وسجل هدفين من ثلاثة، فيما تعشم مشجعو الفريق بأن يحقق برشلونة عبورا سهلا إلى الدور النهائي من البطولة الغائبة عن خزائن النادي منذ عام 2015.
Skynews
MORE ABOUT
{{article.title}}
ADVERTISE HERE
RELATED ARTICLES
JUST IN
FOR YOU
JOBS
LIVING COST
CARNET
BEIRUT, LEBANON
YOUR HOROSCOPE
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
Copyright tayyar.org 2002 2019. All Rights Reserved.
Terms of use Privacy policy Site map
Ⓚ by koein
JOIN
news by email
REGISTER
HI, {{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout