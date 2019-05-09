الشرطة الألمانية تخالف "حمامة" تجاوزت السرعة القانونية

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في واقعة نادرة وطريفة، خطفت حمامة انتباه جهاز رادار، بعدما تجاوزها السرعة المسموح بها في منطقة سكنية بولاية شمال الراين-وستفاليا الألمانية، لا يسمح فيها بسير المركبات على سرعات عالية.

ووفقما ذكرت صحيفة "ديلي ميل" البريطانية، فإن الرادار التقط الطائر في حي منخفض السرعة بمدينة بوخولت الألمانية، وذلك بعدما تجاوز حدود السرعة المسموح بها.

ووفقا لسلطات المدينة، فإن الحمامة كانت تطير بسرعة 45 كيلومترا في الساعة (28 ميلا في الساعة)، في شارع يُسمح فيه فقط بـ30 كيلومترا في الساعة (18.6 ميل في الساعة).

وقالت "ديلي ميل" إن "المخالفة" جرى تسجيلها في فبراير الماضي، لكن سلطات المدينة لم تنشر صورة الحمامة المسرعة على وسائل التواصل الاجتماعي إلا مؤخرا.

وقالت الشرطة في تعليق طريف على الصورة، إن الحمامة "لم تعر اهتماما للقوانين الألمانية"، مشيرة إلى أنها "ستواجه غرامة قدرها 25 يورو".

يشار إلى أن هذه ليست أول حمامة تلتقطها رادارات السرعة، حيث وقع نفس الأمر العام الماضي في كانتون برن في سويسرا، بعدما تجاوزت بطة السرعة المسموح بها في المنطقة.

وكانت البطة تحلق بسرعة 52 كيلومترا في الساعة في منطقة لا يسمح فيها بتجاوز سرعة 30 كيلومترا في الساعة أيضا.

وقال أحد المسؤولين، آنذاك، معلقا على الواقعة: "ليس من الواضح إلى أين سيتم إرسال تفاصيل المخالفة".