living cost indicators
carnet
horoscope
markets
polls
jobs
writers
weather
advertise
contact
RELATED LINKS
ARCHIVES
ODIASPORA
OTV
SAWT EL MADA
HOME
NEWS
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
search archives
FPM
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
ENTERTAINMENT
PHOTOS & VIDEOS
PHOTOS
VIDEOS
search archives
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
MORE
HOME
NEWS
Lebanon
World
Health
Business
Sports
Technology
Mena
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS
VIDEOS
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
Living Cost Indicators
Horoscope
Markets
Carnet
Polls
Pdf Library
Search Archive
REGISTER
Writers
Jobs
Advertise
Contact
Weather
LOGIN
HI,{{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
PHOTOS
VIDEOS
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
APPLY TO FPM
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES

الشرطة الألمانية تخالف "حمامة" تجاوزت السرعة القانونية

9
MAY
2019
  • {{article.caption}}
  • {{article.caption}}
A
+
A
-
Print
Email
Email
A
+
A
-
في واقعة نادرة وطريفة، خطفت حمامة انتباه جهاز رادار، بعدما تجاوزها السرعة المسموح بها في منطقة سكنية بولاية شمال الراين-وستفاليا الألمانية، لا يسمح فيها بسير المركبات على سرعات عالية.
 
ووفقما ذكرت صحيفة "ديلي ميل" البريطانية، فإن الرادار التقط الطائر في حي منخفض السرعة بمدينة بوخولت الألمانية، وذلك بعدما تجاوز حدود السرعة المسموح بها.
 
ووفقا لسلطات المدينة، فإن الحمامة كانت تطير بسرعة 45 كيلومترا في الساعة (28 ميلا في الساعة)، في شارع يُسمح فيه فقط بـ30 كيلومترا في الساعة (18.6 ميل في الساعة).
 
وقالت "ديلي ميل" إن "المخالفة" جرى تسجيلها في فبراير الماضي، لكن سلطات المدينة لم تنشر صورة الحمامة المسرعة على وسائل التواصل الاجتماعي إلا مؤخرا.
 
وقالت الشرطة في تعليق طريف على الصورة، إن الحمامة "لم تعر اهتماما للقوانين الألمانية"، مشيرة إلى أنها "ستواجه غرامة قدرها 25 يورو".
 
يشار إلى أن هذه ليست أول حمامة تلتقطها رادارات السرعة، حيث وقع نفس الأمر العام الماضي في كانتون برن في سويسرا، بعدما تجاوزت بطة السرعة المسموح بها في المنطقة.
 
وكانت البطة تحلق بسرعة 52 كيلومترا في الساعة في منطقة لا يسمح فيها بتجاوز سرعة 30 كيلومترا في الساعة أيضا.
 
وقال أحد المسؤولين، آنذاك، معلقا على الواقعة: "ليس من الواضح إلى أين سيتم إرسال تفاصيل المخالفة".
MORE ABOUT
{{article.title}}
ADVERTISE HERE
RELATED ARTICLES
JUST IN
FOR YOU
JOBS
LIVING COST
CARNET
BEIRUT, LEBANON
YOUR HOROSCOPE
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
Copyright tayyar.org 2002 2019. All Rights Reserved.
Terms of use Privacy policy Site map
Ⓚ by koein
JOIN
news by email
REGISTER
HI, {{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout