living cost indicators
carnet
horoscope
markets
polls
jobs
writers
weather
advertise
contact
RELATED LINKS
ARCHIVES
ODIASPORA
OTV
SAWT EL MADA
HOME
NEWS
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
search archives
FPM
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
ENTERTAINMENT
PHOTOS & VIDEOS
PHOTOS
VIDEOS
search archives
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
MORE
HOME
NEWS
Lebanon
World
Health
Business
Sports
Technology
Mena
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS
VIDEOS
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
Living Cost Indicators
Horoscope
Markets
Carnet
Polls
Pdf Library
Search Archive
REGISTER
Writers
Jobs
Advertise
Contact
Weather
LOGIN
HI,{{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
PHOTOS
VIDEOS
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
APPLY TO FPM
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES

ماي تتحدث عن "ريمونتادا" في البريكست على طريقة ليفربول

8
MAY
2019
  • {{article.caption}}
  • {{article.caption}}
A
+
A
-
Print
Email
Email
A
+
A
-

قارنت رئيسة وزراء بريطانيا تيريزا ماي نفسها مع نادي ليفربول لكرة القدم، قائلة إنه يمكنها فعل ريمونتادا قوية لإنجاز اتفاق خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي، بحسب صحيفة ذا غارديان البريطانية.

وردت تيريزا ماي على اقتراح من زعيم حزب الله العمال، جيريمي كوربن بأن عليها أن تستلهم الفوز الذي حققه ليفربول على برشلونة في لقاء العودة الذي انتهى برباعية نظيفه ليصعد بعدها إلى نهائي دوري الأبطال.

وقال كوربن: "في ضوء الأداء المذهل لفريق ليفربول الليلة الماضية ، ربما يمكن لرئيسة الوزراء أن تأخذ بعض النصائح من يورغن كلوب حول كيفية الحصول على نتيجة جيدة في أوروبا."

وأصبح مستقبل ماي السياسي على المحك، حيث يضغط عليها نواب محافظين لوضع جدول زمني لمغادرتها المنصب، سواء توصلت لاتفاق بريكست مع أوروبا أم لا.

ولكن في تصريحات تشير إلى أنها لا تزال ترغب في التوصل إلى صفقة خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي، قالت ماي: "أعتقد أنه عندما ننظر إلى فوز ليفربول على برشلونة الليلة الماضية ، فإن ما يظهر أنه عندما يقول الجميع أن الأمر انتهى ، لقد دفعتك المعارضة الأوروبية إلى الهزيمة ، والوقت يدنو، وقد حان الوقت للإقرار بالهزيمة، وفي الواقع لا يزال بإمكاننا تأمين النجاح إذا اتحدنا جميعا".

وكانت عديد من مقاعد البرلمان ذات اللون الأخضر خالية خلف رئيسة الوزراء، وهي علامة على تراجع الدعم الحزبي لها.

Skynews
MORE ABOUT
{{article.title}}
ADVERTISE HERE
RELATED ARTICLES
JUST IN
FOR YOU
JOBS
LIVING COST
CARNET
BEIRUT, LEBANON
YOUR HOROSCOPE
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
Copyright tayyar.org 2002 2019. All Rights Reserved.
Terms of use Privacy policy Site map
Ⓚ by koein
JOIN
news by email
REGISTER
HI, {{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout