living cost indicators
carnet
horoscope
markets
polls
jobs
writers
weather
advertise
contact
RELATED LINKS
ARCHIVES
ODIASPORA
OTV
SAWT EL MADA
HOME
NEWS
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
search archives
FPM
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
ENTERTAINMENT
PHOTOS & VIDEOS
PHOTOS
VIDEOS
search archives
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
MORE
HOME
NEWS
Lebanon
World
Health
Business
Sports
Technology
Mena
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS
VIDEOS
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
Living Cost Indicators
Horoscope
Markets
Carnet
Polls
Pdf Library
Search Archive
REGISTER
Writers
Jobs
Advertise
Contact
Weather
LOGIN
HI,{{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
PHOTOS
VIDEOS
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
APPLY TO FPM
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES

برنامج دولي لتتبع "سفر الإرهابيين" باستخدام "معلومات الركاب"

8
MAY
2019
  • {{article.caption}}
  • {{article.caption}}
A
+
A
-
Print
Email
Email
A
+
A
-
أطلقت الأمم المتحدة برنامجا يهدف إلى تتبع سفر المشتبه في كونهم إرهابيين، عن طريق استخدام المعلومات المسبقة عن الركاب مع احترام الخصوصية، و"بما يتوافق مع قانون حقوق الإنسان الدولي".
 
وستقدم الأمم المتحدة برنامجا إلكترونيا حديثا يسمى go Travel، قادر على تحليل بيانات السفر بناء على مخاطر محددة، وسيساعد على رصد وتتبع تحركات من يشتبه في أنهم إرهابيون عبر الحدود.
 
وقبل توفير هذه التقنية لحكومة ما، سيدعم البرنامج الجديد سلطاتها في تطوير الإطار التشريعي الضروري، والخبرة اللازمة لتشغيل التقنية بصورة قانونية وفعالة.
 
وقال الأمين العام أنطونيو غوتيريش، إن المجتمع الدولي يضع أولوية كبرى لرصد وعرقلة نشاط الإرهابيين والمجرمين الذين يمثلون خطرا كبيرا، قبل ارتكاب هجماتهم.
 
وأضاف: "قرار مجلس الأمن 2396 أكد الحاجة لتعزيز التعاون الدولي ومشاركة المعلومات لتحسين قدرات الرصد ومنع سفر الإرهابيين".
 
وفي كلمته داخل قاعة الجمعية العامة، أشار غوتيريش إلى الهجمات الأخيرة في كينيا ونيوزيلندا وسريلانكا وغيرها، وقال إنها تذكرة مأساوية لانتشار آفة الإرهاب.
 
وأوضح أن "البرنامج الجديد سيساعد الدول الأعضاء على جمع البيانات وإدارتها ومشاركتها مع السلطات المحلية والدولية المؤهلة، مع الاحترام الكامل للخصوصية والحريات الأساسية".
 
وأكد الأمين العام أن السياسات التي تحترم حقوق الإنسان أساسية في التصدي للتطرف العنيف، وقال إن مشاركة المعلومات "ستعزز قدرات الدول الأعضاء على العمل بفعالية لرصد ومنع الهجمات الإرهابية وإجراء التحقيقات والتدابير القضائية بشأنها، بما في ذلك ما يتعلق بالسفر".
 
ويرتقب أن ينفذ البرنامج الذي أطلقه مكتب الأمم المتحدة لمكافحة الإرهاب، بالشراكة مع عدة جهات دولية منها المنظمة الدولية للطيران المدني ومكتب الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة والمخدرات.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Skynews
MORE ABOUT
{{article.title}}
ADVERTISE HERE
RELATED ARTICLES
JUST IN
FOR YOU
JOBS
LIVING COST
CARNET
BEIRUT, LEBANON
YOUR HOROSCOPE
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
Copyright tayyar.org 2002 2019. All Rights Reserved.
Terms of use Privacy policy Site map
Ⓚ by koein
JOIN
news by email
REGISTER
HI, {{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout