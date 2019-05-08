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بومبيو من بغداد: أردت التأكيد لحكومة العراق حرص أمريكا على ضمان سيادته

8
MAY
2019
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غادر وزير الخارجية الأمريكي، مساء الثلاثاء، العاصمة العراقية بغداد، بعد زيارة مفاجئة إلى العراق، التقى خلالها برئيس وزرائه، عادل عبد المهدي.

 

وفي تصريحات صحفية أدلى بها قبل اجتماعه مع عبد المهدي، أعرب الوزير الأمريكي عن قلق واشنطن إزاء سيادة العراق بسبب "نشاطات إيران" في المنطقة. وقال بومبيو: "أردت أن أتوجه إلى بغداد لأتحدث مع القادة هناك، وأن أؤكد لهم أننا مستعدون لضمان بقاء العراق دولة مستقلة ذات سيادة".

 

ولم تكشف الحكومة العراقية عن تفاصيل المحادثات التي جرت بين رئيسها، عادل عبد المهدي، والوزير الأمريكي.

 

يذكر أن بومبيو وصل إلى بغداد بعد إلغاء زيارته المرتقبة إلى العاصمة الألمانية برلين في اللحظة الأخيرة، وذلك "بسبب القضايا الملحة في مجال الأمن الدولي"، حسبما أوردت وزارة الخارجية الأمريكية.

 

وربطت وسائل إعلام أمريكية بين إلغاء زيارة بومبيو إلى برلين، وأنباء عن تلقي الولايات المتحدة معلومات استخبارية تدل على تحضير إيران لهجوم على قوات أمريكية في المنطقة.

روسيا اليوم
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