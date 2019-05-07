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الكشف عن التفاصيل الكاملة لصفقة القرن

7
MAY
2019
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كشفت صحيفة "يسرائيل هايوم" الإسرائيلية عن "وثيقة داخلية تناقلتها مصادر في وزارة الخارجية الإسرائيلية، تتعلق بنشر التفاصيل الكاملة لـ"صفقة القرن".
وأشارت الصحيفة الى أن "وثيقة داخلية تم تسريبها في وزارة الخارجية الإسرائيلية، ولم تعلن أي جهة مسؤوليتها عن تسريب البنود، وتقضي بنشر التفاصيل الكاملة للخطة الأميركية للسلام في الشرق الأوسط، المعروفة باسم "صفقة القرن".
طرحت سؤالا يتعلق بمدى صحة ما تم تسريبه من وثيقة في أروقة وزارة الخارجية الإسرائيلية، ولم يعرف، حتى الآن، مصدر التسريب.
وأوضحت الصحيفة أنه "من بين النقاط الرئيسية في الاتفاقية:
1- الاتفاق
يتم توقيع اتفاق ثلاثي بين إسرائيل ومنظمة التحرير الفلسطينية وحماس، وتقام دولة فلسطينية يطلق عليها "فلسطين الجديدة" على أراضي الضفة الغربية وقطاع غزة، من دون المستوطنات القائمة.
2- إخلاء الأرض

تبقى الكتل الاستيطانية كما هي تحت السيطرة الإسرائيلية، وستنضم إليها المستوطنات المعزولة، على أن تمتد مساحة الكتل الاستيطانية لتصل إلى المستوطنات المعزولة.
3- القدس
لن يتم تقسيم مدينة القدس، وستكون مشتركة بين إسرائيل وفلسطين الجديدة، وينقل السكان العرب ليصبحوا سكانا في فلسطين الجديدة، وليس إسرائيليين- بلدية القدس تكون شاملة ومسؤولة عن جميع أراضي القدس، باستثناء التعليم الذي تتولاه فلسطين الجديدة، وفلسطين الجديدة هي التي ستدفع لبلدية القدس اليهودية ضريبة "الأرنونا والمياه".
وأشارت "يسرائيل هايوم" الى أنه "لن يُسمح لليهود بشراء المنازل العربية، ولن يُسمح للعرب بشراء المنازل اليهودية، ولن يتم ضم مناطق إضافية إلى القدس. على أن تبقى الأماكن المقدسة كما هي اليوم".
4- غزة
ادعت الوثيقة الإسرائيلية أن مصر ستقوم بمنح أراض جديدة لفلسطين، بهدف إقامة مطار ومصانع ومكان للتبادل التجاري والزراعة، دون السماح للفلسطينيين بالسكن فيها. ويشق طريق أوتستراد بين غزة والضفة الغربية، ويسمح بإقامة ناقل للمياه المعالجة "أنفاق" بين غزة وبين الضفة.
5- الدول المؤيدة
وزعمت الصحيفة أنه من بين الدول التي وافقت أن تساعد في تنفيذ الاتفاق ورعايته اقتصاديا، الولايات المتحدة الأميركية، والاتحاد الأوروبي ودول الخليج.
ويتم رصد مبلغ 30 مليار دولار على مدى خمس سنوات لمشاريع تخص فلسطين الجديدة.
6- توزيع المساهمات بين الدول الداعمة
— الولايات المتحدة الأميركية 20 بالمئة.
- الاتحاد الأوروبي 10 بالمئة.
— دول الخليج المنتجة للنفط — 70بالمئة.
7- الجيش
يمنع على فلسطين الجديدة أن يكون لها جيش وسلاح قوي، والسلاح الوحيد المسموح به هو سلاح الشرطة.
سيتم توقيع اتفاق بين إسرائيل وفلسطين الجديدة على أن تتولى إسرائيل الدفاع عن فلسطين الجديدة من أي عدوان خارجي، بشرط أن تدفع فلسطين الجديدة لإسرائيل ثمن دفاع هذه الحماية، ويتم التفاوض بين إسرائيل والدول العربية المعتدلة على قيمة ما سيدفع للجيش الإسرائيلي ثمنا للحماية.
8- الجداول الزمنية ومراحل التنفيذ
عند توقيع الاتفاقية:
— تفكك حماس جميع أسلحتها، وتسليحها، ويشمل ذلك السلاح الفردي والشخصي لقادة حماس، ويتم تسليمه للمصريين.
— تفتح حدود قطاع غزة للتجارة العالمية من خلال المعابر الإسرائيلية والمصرية، وكذلك يفتح سوق غزة مع الضفة الغربية وكذلك عن طريق البحر.
— بعد عام من الاتفاق، تقام انتخابات ديمقراطية لحكومة فلسطين الجديدة، وسيكون بإمكان كل مواطن فلسطيني الترشح للانتخابات.
— بعد مرور عام على الانتخابات، يطلق سراح جميع الأسرى تدريجيا لمدة ثلاث سنوات.
— في غضون خمس سنوات، سيتم إنشاء ميناء بحري ومطار لفلسطين الجديدة، وحتى ذلك الحين يستخدم الفلسطينيون مطارات وموانيء إسرائيل.
— الحدود بين فلسطين الجديدة وإسرائيل ستبقى مفتوحة أمام مرور المواطنين والبضائع، كما هو الحال مع الدول الصديقة.
- يقام جسر معلق "أوتوستراد" يرتفع عن سطح الأرض 30 مترا ويربط بين غزة والضفة وتوكل المهمة لشركة من الصين.
9- غور الأردن
— سيظل وادي الأردن في أيدي إسرائيل، كما هو اليوم.
وأضافت الصحيفة العبرية أن الخطة الكاملة من المقرر أن تنشر خلال شهر.

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