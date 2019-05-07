living cost indicators
carnet
horoscope
markets
polls
jobs
writers
weather
advertise
contact
RELATED LINKS
ARCHIVES
ODIASPORA
OTV
SAWT EL MADA
HOME
NEWS
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
search archives
FPM
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
ENTERTAINMENT
PHOTOS & VIDEOS
PHOTOS
VIDEOS
search archives
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
MORE
HOME
NEWS
Lebanon
World
Health
Business
Sports
Technology
Mena
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS
VIDEOS
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
Living Cost Indicators
Horoscope
Markets
Carnet
Polls
Pdf Library
Search Archive
REGISTER
Writers
Jobs
Advertise
Contact
Weather
LOGIN
HI,{{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
PHOTOS
VIDEOS
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
APPLY TO FPM
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES

تحذير للسويديين.. إخفاء الأموال تحت الأسرّة "ضروري"

7
MAY
2019
  • {{article.caption}}
  • {{article.caption}}
A
+
A
-
Print
Email
Email
A
+
A
-

زلزال نقدي في السويد، فهذا البلد الاسكندنافي الذي كان سباقا في مجال الدفع عبر الإنترنت، أصبح الآن حذرا جدا من الأمر وأصدر قرارا غريبا.

وطبقا للتفاصيل التي أوردتها صحيفة "تايمز "البريطانية، فقد أصدرت وكالة الطوارئ المدنية في السويد توجيها يدعو العائلات في البلاد إلى الاحتفاظ بأوراق وقطع نقدية من فئات صغيرة تحت الأسرّة.

ويأتي هذا التوجيه، إثر الخشية من تعرض بنوك السويد إلى هجمات إرهابية إلكترونية أو دخولها في نطاق حرب "السايبر"، الأمر الذي قد يعطل الحواسيب فيها.

وتزدهر في السويد المدفوعات الرقمية عوضا عن نظيرتها النقدية، إذ يفضل السويديون الدفع عن طريق الإنترنت لما يوفره من راحة لكل من الباعة والمشترين على حد سواء، بحسب الصحيفة، التي أشارت إلى أن السويد كانت من أكثر الدولة حماسة لتبني التكنولوجيا في مجال المدفوعات.

ويشعر الخبراء في الحكومة السويدية بالقلق من احتمال ترك الكثيرين بلا أموال، في حال تعرضت شبكات حواسيب البنوك إلى هجمات إلكترونية.

وبحسب الصحيفة البريطانية، فإن هذا التحذير في السويد قد يلقى صداه في العالم.

وتشير توقعات حكومية إلى أن 15 في المئة من السويديين سيجدون صعوبات كبيرة في حياتهم، إذا لم يتمكنوا من التصرف في أموالهم.

يذكر أن السويد هي أول دولة أوروبية تصدر الأوراق النقدية الورقية، وذلك في عام 1661، كما تم تأسيس البنك المركزي بعد سنوات.

لكن في السنوات الأخيرة انخفض التعامل مع النقد إلى درجة أن محال تجارية باتت ترفض التعامل مع النقود، مفضلة الدفع الرقمي.

 

MORE ABOUT
{{article.title}}
ADVERTISE HERE
RELATED ARTICLES
JUST IN
FOR YOU
JOBS
LIVING COST
CARNET
BEIRUT, LEBANON
YOUR HOROSCOPE
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
Copyright tayyar.org 2002 2019. All Rights Reserved.
Terms of use Privacy policy Site map
Ⓚ by koein
JOIN
news by email
REGISTER
HI, {{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout