سريلانكا تعلن اعتقال أو قتل كل المشتبه بهم بتفجيرات القيامة

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قال القائم بأعمال قائد الشرطة في سريلانكا إن كل المتآمرين المشتبه بهم والمرتبطين بشكل مباشر بتفجيرات سريلانكا في عيد القيامة إما اعتقلوا أو قتلوا.

وقال المسؤول الأمني في بيان صوتي نشرته وزارة الدفاع إن قوات الأمن صادرت أيضا مواد لتصنيع القنابل كان المتشددون المشاركون في الهجمات يهدفون لاستخدامها في المستقبل.

وأسفرت الهجمات في سريلانكا عن مقتل ما يربو على 250 شخصا.

وقالت السلطات إنها تعتقد أن التفجيرات نفذتها جماعتان محليتان لا يعرف عنهما الكثير، هما جماعة التوحيد الوطنية وجماعة ملة إبراهيم.

وأعلن تنظيم داعش مسؤوليته عن الهجمات.