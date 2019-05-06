توفيا في لحظة واحدة بعد 45 عاما من زواجهما

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قال أفراد عائلة إن زوجين من بنسلفانيا كانا متزوجين منذ حوالي 45 عاما توفيا خلال دقائق من بعضهما البعض.

قام كلير "كوس" فانس بزيارات يومية إلى مركز للرعاية حيث عاشت زوجته جين، البالغة من العمر 70 عاما، بسبب مشكلات في الحركة والتنقل.

لكن تلك الزيارات توقفت الأسبوع الماضي عندما أصيب بمرض يشبه الإنفلونزا وأدخل المستشفى.

ومع تدهور حالته، تحدثت جين إلى زوجها البالغ من العمر 75 عاما عبر الهاتف.

وكانت آخر مرة تحدثت إليه قبل دقائق من وفاته ليل الأحد.

كانت إحدى بنات الزوجين مع والدها عندما توفي، وطلبت من عماتها الذهاب إلى مركز الرعاية وإخبار والدتها بوفاته.

ولكن عندما وصلتا، وجدتا جين فانس ميتة في غرفتها. وسيتم دفن الزوجين معا يوم الجمعة.