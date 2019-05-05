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واشنطن تؤكد دعمها لإسرائيل في "الدفاع عن نفسها" ضد الهجمات من غزة

5
MAY
2019
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دانت الولايات المتحدة الأمريكية، أمس السبت، إطلاق صواريخ من قطاع غزة باتجاه إسرائيل، مؤكدة وقوفها إلى جانب إسرائيل وتأييدها لحقها في الدفاع عن نفسها، بحسب ما أعلنت وزارة الخارجية.

 

وقالت الوزارة إن "الولايات المتحدة تدين بشدة استمرار الهجمات الصاروخية التي تشنها حماس والجهاد الإسلامي الفلسطيني من غزة على المدنيين الأبرياء" في إسرائيل.

 

ودعت "المسؤولين عن هذا العنف إلى وقف هذا العدوان فورا"، مضيفة: "نحن نقف إلى جانب إسرائيل ونؤيد بالكامل حقها في الدّفاع عن النفس ضدّ هذه الهجمات البغيضة".

 

كما دعت الخارجية المواطنين الأمريكيين في إسرائيل إلى توخي الحذر والاستعداد لأي طارئ.

 

هذا وقد أفادت وسائل إعلام إسرائيلية أمس السبت، بأن رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو أعطى الضوء الأخضر للجيش لتوجيه ضربة قوية لقطاع غزة.

 

وقال الجيش الإسرائيلي إنه شن 120 غارة على مواقع في قطاع غزة ردا على إطلاق حركتي "حماس" و"الجهاد الإسلامي" عشرات الصواريخ باتجاه إسرائيل.

روسيا اليوم
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