كوريا الشمالية تؤكد اختبار صواریخ بعيدة المدى

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أعلنت كوريا الشمالية أن زعيم الدولة، كيم جونغ أون، قاد تدريبات لقوات الجيش على ساحل البحر الكوري الشرقي (البحر الياباني)، شملت إطلاق صواريخ.





وأفادت وكالة الأنباء المركزية الكورية بأن التدريبات أجريت "بهدف تقييم واختبار استعداد القوات للرماية بقذائف صاروخية بعيدة المدى، ذات أعيرة كبيرة وأسلحة تكتيكية موجهة، ودقة تنفيذ المهام القتالية".

نقلت وكالة "یونهاب" الرسمية في كوريا الجنوبية،السبت، عن هيئة أركان القوات المسلحة، أن كوريا الشمالية أطلقت سلسلة من الصواريخ قصيرة المدى من شبه جزيرة "هودو" في مقاطعة وانسان شرق كوريا الشمالية.