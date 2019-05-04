تمساح يحاول قرع جرس منزل.. وهذا ما حصل!

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صدمت مالكة منزل في ولاية ساوث كارولينا الأميركية عندما راقبت من يطرق بابها الأمامي، محاولا "دق" جرس الباب.

وذكرت قناة "إيه بي سي 11" الأميركية، أن كارين ألفانو عثرت على تمساح يبلغ طوله نحو مترين عند الباب الأمامي لمنزلها في ميرتل بيتش.

ويُظهر مقطع فيديو التمساح، وهو يستميت في التسلق من أجل ما يبدو وكأنه محاولة لقرع جرس الباب.

وتسببت حركات التمساح في إحداث خدوش وضرر على الباب والممر الأمامين لمنزلها، لكنه لم يكسر نافذة الباب.

وبحسب ما نقل موقع "فوكس نيوز" فإن الزاحف الضحم تمت إزاحته عن منزل ألفانو في وقت لاحق.

ومؤخرا، أصبحت التماسيح في ولاية ساوث كارولينا مصدرا رئيسا للأخبار، حيث أظهر مقطع فيديو تم نشره على موقع "فيسبوك" تمساحا ضخما يقاتل ضد رعاة البقر في أحد أحياء الولاية.

وفي شهر أبريل الماضي، التقطت الكاميرات تمساحا ضخما وهو يتجول في ملعب "لونغ كوف" للغولف في هيلتون هيد.