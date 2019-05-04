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وفاة طفل بعد سقوطه في إناء طهي مليء بالماء المغلي

4
MAY
2019
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توفي طفل يبلغ من العمر عامين، بعد 10 أيام من سقوطه في إناء طهي مملوء بالماء الساخن، بينما كانت والدته مشغولة ببعض الأمور الأخرى.
 
وذكرت صحيفة "ديلي ميل" البريطانية أن إيفان مالتيتش توفي بعد إصابته بحروق في 70 بالمائة من جسده، عقب الحادث الذي وقع في قرية سوسيدوفيتشي بمنطقة لفيف أوبلاست جنوبي أوكرانيا.
 
وكان الطفل على وشك أن يتم نقله إلى مستشفى شرينرز للأطفال في بوسطن بالولايات المتحدة لتلقي العلاج، لكن حالته الصحية ساءت الخميس الماضي مع توقف جهاز المناعة لديه.
 
وقالت والدته إيفانا، التي تلوم نفسها على الحادث، إن طفلها توفي صباح الجمعة، بعد صراع دام 10 أيام.
 
وقال فاسيل سافشين مدير مستشفى "لفيف بيرن سنتر" حيث كان يعالج الطفل: "خلايا الدم البيضاء كانت منخفضة للغاية، كما توقف جهازه المناعي".
 
وكشف الطبيب غينادي فوزيلوف من مستشفى بوسطن إن الطفل "كان لديه 5 بالمائة من فرص البقاء على قيد الحياة في أوكرانيا. إذا تم نقله إلينا في الأيام الأولى بعد الحادث لكان قد حصل على 30 بالمائة".
 
وتقول التقارير إن الأم كانت مع ابنها عندما توفي، وإنها "لا تستطيع أن تسامح نفسها على موته".
 
ووقع الحادث في الوقت الذي كانت فيه الأم لأربعة أبناء، تغلي المياه في قدر طهي سعة 40 لترا، ثم وضعته على الأرض في المطبخ بمنزلها عندما ذهبت إلى متجر بقالة لشراء بعض الخبز، حسب التقارير.
 
قالت الأم: "إيفان كان يلعب في المنزل، بينما كان شقيقه الأكبر يشاهد أفلام رسوم متحركة. أعتقد أنه دخل المطبخ، وسقط من غير قصد في قدر طهي مملوء بالماء المغلي".
 
وتابعت: "كان زوجي في الفناء قرب المنزل حيث سمع صراخا وهرع إلى ابننا. عند وصوله إلى المطبخ، أدرك مالتيتش ما حدث، فخلع ملابس إيفان وغسله بالماء البارد".
 
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