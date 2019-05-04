بالصورة - طائرة "بوينغ" تهبط فوق نهر.. و136 راكبا ينجون بأعجوبة

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انزلقت طائرة من طراز "بوينغ 737" تحمل 136 شخصا، إلى نهر سانت جونز قرب بلدة جاكسونفيل في ولاية فلوريدا الأميركية، بعد هبوطها، الجمعة، فيما لم ترد أنباء عن سقوط قتلى.

وقال متحدث باسم القاعدة الجوية التابعة للبحرية الأميركية في جاكسونفيل، إن الطائرة القادمة من القاعدة البحرية في خليج غوانتانامو في كوبا، انزلقت إلى النهر في نهاية المدرج، في نحو الساعة 9.40 مساء بالتوقيت المحلي.

وقال رئيس بلدية جاكسونفيل على "تويتر" إن كل الموجودين على متن الطائرة "أحياء وتم حصرهم، لكن الأطقم تعمل على السيطرة على وقود الطائرة على الماء".

وقال مكتب قائد شرطة جاكسونفيل على "تويتر"، إن "الطائرة لم تغرق. الجميع أحياء وتم حصرهم".

وأرفق قائد الشرطة تغريدته بصورتين أظهرتا الطائرة التي تحمل شعار شركة طيران "ميامي إير إنترناشيونال"، وهي مستقرة في مياه ضحلة، وسليمة تماما.

و"ميامي إير إنترناشيونال" شركة طيران للرحلات الشارتر، وتملك أسطولا من طائرات "بوينغ 737-800".