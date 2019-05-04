طائرة "بوينغ" تهبط فوق نهر بفلوريدا و136 راكبا ينجون بأعجوبة

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هبطت طائرة تجارية من طراز "بوينغ 737" على متنها 136 شخصا، على سطح نهر سانت جونز قرب جاكسونفيل، فيما لم يتأذ أحد منهم، حسبما قال متحدث باسم القاعدة الجوية التابعة للبحرية الأميركية في البلدة الواقعة بولاية فلوريدا.

وقال رئيس بلدية جاكسونفيل على "تويتر"، إن كل الموجودين على متن الطائرة" أحياء وتم حصرهم"، لكن الأطقم تعمل على السيطرة على وقود الطائرة على الماء.

وقال مكتب قائد شرطة جاكسونفيل على تويتر إن "الطائرة لم تغرق. الجميع أحياء وتم حصرهم".

وقال متحدث باسم القاعدة الجوية إن الطائرة كانت قادمة من كوبا.

ولم تتوفر تفاصيل أخرى حتى الآن.