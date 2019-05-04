كوريا الشمالية تطلق صاروخا مجهولا باتجاه بحر اليابان

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أطلقت كوريا الشمالية صباح اليوم السبت "صاروخا مجهولا قصير المدى" باتجاه بحر اليابان، بحسب القيادة العسكرية الكورية الجنوبية.

وقالت هيئة أركان القوات المسلحة الكورية الجنوبية في بيان ان بيونغ يانغ "أطلقت عدة صواريخ انطلقت لمسافة تراوحت بين 70 كيلومترا و200 كيلومتر".

واوضحت ان جارتها الشمالية أطلقت صاروخا من مدينة وونسان، على الساحل الشرقي للبلاد، باتجاه الشرق، اليوم عند نحو الساعة 09,06 (00,06 ت غ)".

وأضافت أن كوريا الجنوبية والولايات المتحدة "تحللان التفاصيل المتعلقة بهذا الصاروخ".

وتعتبر هذه المرة الاولى التي تطلق فيها كوريا الشمالية صواريخ منذ إطلاقها صاروخا باليستيا عابرا للقارات في تشرين الثاني/نوفمبر 2017 قبل إعلان استكمال بناء قوتها النووية وتلويحها بغضن زيتون لكوريا الجنوبية والولايات المتحدة.

وتعهد زعيمها كيم جونج أون بألا يجري بعد الآن تجارب لأسلحة نووية أو صواريخ باليستية عابرة للقارات ولكن كوريا الشمالية أجرت اختبارات لأسلحة أخرى بعد ذلك.