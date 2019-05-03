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"ستاربكس" تسحب ربع مليون مكبس قهوة.. وخسائر متوقعة بالملايين

3
MAY
2019
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قررت شركة "ستاربكس" الأميركية سحب أكثر من ربع مليون مكبس قهوة يدوي بيع منذ أكثر من عامين، بعد تلقي تقارير بشأن تحطمها أثناء الاستخدام، مما تسبب في جروح لبعض مستخدميها.
 
وأوضحت صحيفة "وول ستريت جورنال" الأميركية، أن الشركة التي تمتلك آلاف المقاهي حول العالم، تهدف إلى سحب ما يقرب من 263 ألفا من مكابس القهوة.
 
وتشمل عملية السحب 231 ألف قطعة وحدة في الولايات المتحدة و33 ألفا في كندا، بيعت في الفترة بين عامي 2016 و2019.
 
وستتحمل "ستاربكس" خسارة تقدر بنحو 5.3 مليون دولار إذا تم إرجاع جميع المكابس المصنوعة في البرتغال، حيث تم بيع الواحد منها مقابل حوالي 20 دولارا.
 
ووفقا لـ"وول ستريت جورنال"، تنظم هيئة الصحة الكندية عمليات السحب، بالتنسيق مع اللجنة الأميركية لمراقبة المنتجات الاستهلاكية وسلسلة "ستاربكس".
 
وكانت هيئة الصحة الكندية ولجنة حماية المستهلك في الولايات المتحدة أعلنتا أن المقبض البلاستيكي الذي يعلو الآلة قد يتحطم عندما يضغط المستخدم على المكبس، مما يجعل القضيب المعدني مكشوفا، وبالتالي هناك خطر لإصابة المستخدمين بجروح.
 
وأوصت السلطات الأميركية المستخدمين بالكف عن استخدام المنتج، والاتصال بـ"ستاربكس" للحصول على قسائم شرائية من متاجرها.
 
وكشف مستخدمون عن تعرضهم لحوادث متصلة بالمكابس، 8 منهم في الولايات المتحدة وواحد في كندا.
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