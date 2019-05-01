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الحكم بالسجن 50 أسبوعاً على أسانج لانتهاكه شروط الإفراج الموقت عنه

1
MAY
2019
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حكمت محكمة ساوث وارك في لندن بالسجن خمسين أسبوعا على مؤسس موقع ويكيليكس جوليان أسانج بعدما أدانته بانتهاك شروط الإفراج الموقت عنه على أثر لجوئه إلى سفارة الإكوادور التي أمضى فيها سبع سنوات.

وكان أسانج (47 عاما) حصل على اللجوء إلى سفارة الإكوادور في 2012 لتجنب مثوله أمام القضاء البريطاني وتسليمه إلى السويد حيث كان متهما بالاغتصاب وأغلقت القضية بعد ذلك.

وأكد على الدوام أنه لم يسلم نفسه للقضاء البريطاني ليس خوفا من تسليمه إلى السويد بل للولايات المتحدة التي تتهمه بـ"القرصنة المعلوماتية".

وخلال الجلسة أكد محاميه مارك سامرز أن موكله قام بذلك بدافع "الخوف" من  تسليمه إلى الولايات المتحدة، مطالبا بشروط تخفيفية بسبب وضعه "المختلف وغير العادي".

وقال أسانج في رسالة إلى المحكمة تلاها محاميه في الجلسة قبل صدور الحكم  "أعتذر بلا تحفظ من الذين يرون أنني قصرت في احترامهم". وقال "فعلت ما كنت أعتقد أنه الأفضل في تلك الفترة وربما الأمر الوحيد الذي كان يمكنني القيام به".

ورأت القاضية ديبورا تايلور أن أسانج "باختبائه عمدا في سفارة" الإكوادور "استغل موقعه المميز لإزدراء القانون".
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