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بوتين يسهّل الحصول على الجنسية الروسية لفئات من مواطني 3 دول عربية

1
MAY
2019
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أعلن المكتب الصحفي للكرملين، أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، وقع مرسوما يسهل الحصول على الجنسية الروسية، لفئات محددة من مواطني سوريا وأوكرانيا والعراق واليمن وأفغانستان.

ويتضمن المرسوم منح الجنسية الروسية لمواطني سوريا والعراق واليمن وأفغانستان المولودين على أراضي جمهورية روسيا الاشتراكية السوفيتية، والذين كانوا يحملون سابقا الجنسية السوفيتية وأطفالهم بمن فيهم بالتبني، وأزواجهم وآبائهم.

كما تنسحب بموجب المرسوم تسهيلات في قانون الجنسية على مواطني أوكرانيا الذين لا يحملون جنسية دولة أخرى، وولدوا وكانوا يقيمون بشكل دائم على أراضي جمهورية القرم ومدينة سيفاستوبول الروسيتين، وغادروا هذه الأراضي قبل 18 مارس 2014، وتشمل هذه التسهيلات أبناءهم، بمن فيهم بالتبني وأزواجهم وآباءهم.

كما يمنح المرسوم الجنسية الروسية بإجراءات ميسرة لكافة مواطني أوكرانيا، وللأفراد بلا جنسية ممن ولدوا وأقاموا بشكل دائم في أراضي جمهورية القرم وسيفاستوبول، وغادروا هذه الأراضي قبل 18 مارس 2014 وتشمل هذه التسهيلات أبناءهم، بمن فيهم بالتبني وأزواجهم وآباءهم.

وتنسحب هذه الإجراءات على حاملي الإقامة المؤقتة أو الدائمة في روسيا، أو وثيقة لاجئ داخل أراضي روسيا، وعلى المشمولين بالبرنامج الحكومي الروسي لإعادة التوطين الطوعي في روسيا لأبناء الوطن في الخارج وسكان مناطق محددة في مقاطعتي دونيتسك ولوغانسك في جنوب شرقي أوكرانيا.

روسيا اليوم
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