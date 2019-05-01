'أغرب راكب مترو'.. هذا ما فعله بالرّكاب!

A + A -

دخل راكب مثير للاندهاش في عربة ركاب مترو في مدينة بوسطن الأميركية، الأمر الذي أثار مخاوف بعض الناس في البداية، لكنه هدأ من روعهم حينما دخل برضا منه في حضن راكب بشري.



وقال الركاب إن سنجابا دخل عربة بالخط الأحمر صباح الاثنين في محطة فوق الأرض، ما دفع بعض الركاب إلى القفز فوق مقاعدهم.



نشرت الراكبة روزان فولي، المديرة التنفيذية للجنة معالم بوسطن، على موقع تويتر صورة للسنجاب مستلقيا على ذراع أحد الركاب.



وذكرت لموقع بوسطن.كوم أن شخصا حاول إطعام القارض قطعة من كعك الغرنولا.



ترك الركاب الراكب القارض في محطة أخرى فوق الأرض.



أشادت ليزا باتيستون المتحدثة باسم هيئة النقل في ماساتشوستس باي بلطف الركاب لكنها حذرت من التفاعل مع الحيوانات البرية في القطار.