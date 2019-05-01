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قتلى وجرحى في إطلاق نار بجامعة أميركية

1
MAY
2019
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قتل شخصان على الأقلّ وأصيب أربعة آخرون بجروح في إطلاق نار وقع عصر الثلاثاء في حرم جامعة "نورث كارولاينا" في شارلوت، بحسب ما أفادت أجهزة الإسعاف في المدينة الواقعة في ولاية كارولاينا الشمالية في شرق الولايات المتّحدة.
 
وقالت أجهزة الإسعاف إنّ إطلاق النار أوقع قتيلين وأربعة جرحى، إثنان منهم حياتهم في خطر، محذّرة من أنّ الحصيلة مرشّحة للارتفاع.
 
من جهتها أعلنت شرطة شارلوت-ميكلينبرغ في تغريدة على تويتر، أنّها سيطرت على الوضع واعتقلت مشتبهاً به، مطمئنة إلى أنّ المكان آمن وأنّها بصدد تمشيط مباني الحرم الجامعي.
 
وقالت الشرطة في تغريدتها "المكان آمن. تم اعتقال شخص. ما من داع للاعتقاد بضلوع شخص آخر".
 
وأضافت أنّ عناصرها بصدد "تفتيش مباني الحرم الجامعي الواحد تلو الآخر".
 
أما مكتب إدارة الطوارئ التابع للجامعة فأعلن من جهته أنّ "الطوق الأمني ما زال مفروضاً حول الحرم الجامعي".
 
وكان المكتب سارع فور الإبلاغ عن إطلاق النار إلى دعوة الطلاب والموظفين للاحتماء.
 
وقال المكتب في تغريدة على تويتر "تمّ الإبلاغ عن إطلاق نار بالقرب من كينيدي. إركضوا، اختبئوا، قاتلوا. احتموا على الفور".
 
وبحسب وسائل إعلام محليّة، فإنّ مطلق النار الذي اعتقلته الشرطة هو طالب في الجامعة يبلغ من العمر 22 عاماً وكان يتخصّص في التاريخ قبل أن ينقطع عن الدراسة.
 
من جهتها قالت قناة تلفزيونية محليّة تابعة لشبكة فوكس، إنّ القتيلين شابان يبلغان من العمر 17 و18 عاماً.
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