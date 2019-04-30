شرطة نيوزيلندا تعثر على متفجرات بمدينة "مذبحة المسجدين"

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أعلنت شرطة نيوزيلندا، الثلاثاء، العثور على متفجرات في مدينة كرايست تشيرتش، بعد تقارير عن وجود جسم مشبوه.

ونقلت وكالة رويترز عن الشرطة إعلانها العثور على متفجرات مشبوهة، قائلة إنها أمّنت مكان وجودها شرقي المدينة.

ودعت السلطات المواطنين لتجنب منطقة "فيليبستاون"، فيما رصد شهود انتشارا مكثفا لعناصر الأمن وسيارات الإسعاف.

وشهدت كرايست تشيرتش، شهر مارس الماضي، حادث إطلاق نار جماعي على مصلين في مسجدين مختلفين، مما خلف مقتل 50 شخصا وإصابة آخرين.

ويأتي الحادث بعد أيام قليلة على التفجيرات الدامية التي استهدفت كنائس وفنادق في سريلانكا، وتبناها تنظيم "داعش" المتطرف.