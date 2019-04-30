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بالصور- امبراطور اليابان يؤدي طقوس التنازل عن العرش

30
APRIL
2019
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أدى امبراطور اليابان أكيهيتو منذ قليل طقوس التنازل عن العرش، بعد 30 عاما من اعتلائه سدة الحكم في أول تخل عن العرش في اليابان منذ أكثر من 200 عام.

 وبعد الانتهاء من الطقوس سيصبح كل من الإمبراطور أكيهيتو البالغ 85 عاما، وزوجته الإمبراطورة ميتشيكو ، إمبراطورا شرفيا وإمبراطورة شرفية.

ولن يحضر الزوجان- أكيهيتو وميتشيكو - مراسم رسمية أخرى غد الأربعاء، رغم دعوته لتنصيب ولي العهد الأمير ناروهيتو البالغ 59 عاما، الابن الأكبر للإمبراطور أكيهيتو، امبراطورا جديدا لليابان.

وستتاح للجمهور الياباني الفرصة لمقابلة الإمبراطور الجديد وزوجته الإمبراطورة ماساكو البالغ 55 عاما، وأعضاء آخرين ضمن العائلة الإمبراطورية في الرابع من مايو المقبل، حيث تقرر أن يظهروا في شرفة القصر، وذلك وفقا لما ذكرته وكالة أنباء القصر الإمبراطوري.

وتم تنصيب أكيهيتو إمبراطورا لليابان في الثامن من يناير1989 وكان يبلغ من العمر آنذاك 55 عاما، وذلك في أعقاب وفاة والده الإمبراطور هيروهيتو، الذي خاضت اليابان خلال عهده الحرب العالمية الثانية

اليوم السابع
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