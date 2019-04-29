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حب من طرف واحد .. عروس تزوجت نفسها

29
APRIL
2019
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 كشفت سيدة بريطانية تبلغ من العمر 42 عاما عن تجربة "غريبة" قامت بها، مثنية على النتائج الإيجابية التي جنتها بسببها رغم اعتراض كثيرين ممن حولها على تصرفها.

وخطر على بال ميشيل دينتون المطلقة والأم لولدين، فكرة "الزواج من نفسها" في يناير من العام الماضي، وفقما نقلت صحيفة "تلغراف" البريطانية.

وفكرت ميشيل بهذا النوع من الزواج بعدما مازحها أحد زملائها قائلا "لم لا تتزوجين من ذاتك".

وأضافت ميشيل للصحيفة البريطانية، أنها اشترت خاتم الزفاف من موقع "أمازون" بثمن بخس، وحددت موعد الحفل في الأول من يناير، ووضعت ميزانية للحفل تبلغ 4 آلاف جنيه إسترليني.

وتفاجأ أصدقاء ميشيل عندما أخبرتهم بفكرتها، حيث وصفوها بـ"المجنونة"، وكذلك فعل أولادها ووالدتها، لكن إصرارها على الأمر أقنعهم بالحضور في نهاية المطاف.

وتابعت ميشيل: "اخترت قاعة أفراح قرب المكان الذي أعيش فيه بوايمث، ورتبت الزهور والشموع ودعيت 130 شخصا، كما شارك (دي جي) وفرقة موسيقية".

ووصفت ميشيل حفل الزفاف بأنه كان مذهلا وضم جميع المراسم التي تنظم في الأعراس العادية كارتداء فستان وخاتم والتوقيع على عقد غير قانوني طبعا.

واختتمت ميشيل حديثها للصحيفة البريطانية، مشيرة إلى النتائج الإيجابية لتجربتها، والمتمثلة في تعلمها لحب ذاتها واكتشافها لمقدرتها على العيش بسعادة رغم الوحدة، وأن شعار (أنا أولا) مهم للغاية.

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