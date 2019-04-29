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وزير العدل الأميركي يعترض على الإدلاء بشهادته حول تحقيق مولر

29
APRIL
2019
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قال مساعد ديمقراطي بمجلس النواب الأميركي إن وزير العدل وليام بار يعترض على الإدلاء بشهادته أمام اللجنة القضائية بالمجلس في جلسة مغلقة مخصصة لمناقشة الأجزاء المنقحة من تقرير المحقق الخاص روبرت مولر المتعلق بروسيا.
 
ويهدد بار بعدم مثوله المقرر يوم الخميس حسبما قال المساعد لرويترز شريطة عدم نشر اسمه.
 
وقال مساعد ديمقراطي بمجلس النواب لرويترز إن جيرولد نادلر رئيس اللجنة اقترح أن تتبع شهادة بار العلنية جولة ثانية من الاستجواب حيث تجري مناقشة أمور حساسة في جلسة مغلقة وتضم المحامين الأعضاء باللجنة.
 
وقال المساعد إن بار اعترض على الشرطين. ومن المقرر أن يدلي وزير العدل بشهادته أمام اللجنة القضائية بمجلس الشيوخ يوم الأربعاء.
 
ولم ترد متحدثة باسم وزارة العدل على اتصالات للتعليق على ذلك.
 
ونشر وزير العدل في 18 أبريل نسخة منقحة من تقرير مولر بشأن التحقيق الذي استمر 22 شهرا في عملية تدخل روسيا في سباق الرئاسة في 2016.
 
وذكر التقرير بشكل مفصل سلسلة من إجراءات اتخذها ترامب لعرقلة التحقيق ولكنه لم يتوصل لنتيجة بشأن ما إذا كانت هذه الإجراءات تمثل جريمة عرقلة لسير العدالة. وخلص التقرير أيضا إلى أن ترامب وحملته لم يتورطا في تآمر جنائي مع موسكو.
 
وانحاز أعضاء اللجنة من الجمهوريين إلى بار قائلين إن مطالب الديمقراطيين غير معقولة.
 
 
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