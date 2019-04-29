انتحار أحد المتهمَين الفلسطينيَين المتهمين بالتجسس لصالح الإمارات في سجنه بتركيا

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اعلن السفير الفلسطيني لدى أنقرة فائد مصطفى ، أن تركيا أبلغتهم، أن الموقوف زكي يوسف المتهم بالتجسس لصالح الإمارات، وجد منتحرا في مكان توقيفه في أحد السجون التركية. وأكّد مصطفى في حديث لـ"القدس العربي" بأن "السفارة تتابع الحادثة وتنتظر تقرير الطب الشرعي"، نافيا الأنباء المتداولة عن انتحار الموقوف الثاني.

وأعلنت السلطات التركية أنها اعتقلت يوم 15 نيسان في اسطنبول مواطنين فلسطينيين اثنين سامر سميح شعبان، وزكي يوسف حسن، للاشتباه بتجسسهما لحساب استخبارات بلدهما وهي تحقق في احتمال علاقتهما بمقتل الصحافي السعودي جمال خاشقجي، بحسبما أفادت وكالة أنباء الأناضول الرسمية يوم الجمعة.

وأشارت مصادر قضائية حينها إلى أن النيابة العامة أحالت المشتبه بهما إلى القضاء بعد استكمال إجراءاتها القانونية بحقهما، وأكدت أن النيابة طلبت من المحكمة حبس المشتبه بهما على ذمة التحقيق بتهمة ارتكاب جريمة "التجسس السياسي والعسكري" و"التجسس الدولي".

كما ذكر مسؤول تركي رفيع المستوى أن أجهزة الأمن صادرت لدى اعتقال الرجلين حاسوبا مشفرا كان مخفيا في حجرة سرية داخل ما يعد وكرا لشبكة التجسس. وكشفت التحقيقات في اسطنبول أن كلا المقبوض عليهما كانا على صلة بمحمد دحلان الذي يقيم في الإمارات، وتوجد أدلة على تورطه في محاولة 15 تموز، الانقلابية الفاشلة في تركيا عام 2016.