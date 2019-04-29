«مقتل» والد مدبّر تفجيرات سريلانكا وشقيقَيه

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أعلن رئيس الوزراء السريلانكي رانيل ويكريميسينغي مقتل واعتقال معظم الإسلاميين المتورطين بتفجيرات أحد الفصح، فيما أفادت معلومات بمقتل والد وشقيقَي المشبوه بأنه العقل المدبّر للهجمات.

وذكر ويكريميسينغي أن الاعتداءات التي استهدفت كنائس وفنادق وأوقعت 253 قتيلاً، شنّتها «مجموعة محدودة ولكن منظمة جيداً»، وزاد: «معظم أعضائها اعتُقلوا، فيما قُتل آخرون. إننا الآن جاهزون لنعود إلى حياتنا الطبيعية».

وأضاف: «كثيرون من الأجانب يعملون مدرسين في بلدنا، من دون إذن عمل. وبعد استشارة وزارة الشؤون الدينية الإسلامية ووزارة الداخلية، سنطردهم».

وأعلنت الحكومة أن الهجمات نفذها 9 سريلانكيين، حدّدت هوية 8 منهم. واعتقلت السلطات أكثر من 100 شخص، بينهم أفراد من سورية ومصر، علماً أنها تشتبه في وجود 140 «داعشياً» في سريلانكا.

وذكرت الشرطة أنها اعتقلت اثنين من «أهم المطلوبين» الاسلاميين المُشتبه في ارتباطهم بالتفجيرات، وذلك بعد مقتل 15 شخصاً، بينهم 6 أطفال، بعدما فجّر 3 انتحاريين أنفسهم خلال دهم قوات أمن مخبأ لمسلحين في مدينة كالومناي شرق البلاد.

وأكد تنظيم «داعش» الذي تبنّى تفجيرات الفصح، أن الانتحاريين الثلاثة ينتمون إليه، مشيراً الى أنهك اشتبكوا مع الشرطة السريلانكية لساعات، قبل أن يفجّروا ستراتهم الناسفة. وأعلن مقتل وجرح 17 شرطياً خلال العملية.

ويتحدر من كالومناي الناشط الإسلامي زهران هاشم، مؤسّس «جماعة التوحيد الوطنية» والذي يُعتقد بأنه العقل المدبّر للتفجيرات.

واستهدفت عملية دهم أخرى في المنطقة منزلاً أعلنت السلطات أنه المكان الذي سجّل فيه هاشم وانتحاريون آخرون، تسجيلاً مصوّراً بايعوا خلاله «داعش» قبل تنفيذهم الهجمات.

وأفادت وكالة «رويترز» بأن والد وشقيقَي زهران هاشم قُتلوا أثناء دهم المخبأ في كالومناي. وأضافت أن زين وريلوان هاشم ووالدهما محمد هاشم هم بين الأفراد الـ 15 الذين قُتلوا في تلك المعركة الجمعة الماضي.

وقال نياز شريف، زوج شقيقة زهران هاشم، إن تسجيلاً مصوّراً يُظهِر شقيقَي زهران هاشم ووالده. وفي التسجيل يقول ريلوان وهو جالس قرب شقيقه ووالده، فيما يبكي أطفال في الخلفية: «سندمّر الكفار لحماية هذه الأرض، ثم ندعو الى الجهاد. نحتاج الى تلقين الكفار الذين يدمّرون المسلمين، درساً مناسباً». وذكرت مصادر في الشرطة أن 3 من القتلى الـ 15 ظهروا في التسجيل غير المؤرخ الذي بُثّ على مواقع للتواصل الاجتماعي.

وألغت الكنائس في سريلانكا قداس الأحد، وأقام رئيس أساقفة كولومبو الكاردينال مالكوم رانجيث قداساً خاصاً من كنيسة مجاورة لمنزله، بُثّ على الهواء في شبكات تلفزة وإذاعة، وحضره ويكريمسينغي والرئيس مايثريبالا سيريسينا وسلفه ماهيندا راجاباكسي.

وقال رانجيث: «ما حدث الأحد الماضي هو مأساة هائلة، إهانة للإنسانية. لا يمكن أن نقتل أحداً باسم الرب. نمدّ يدنا بالصداقة والأخوّة لجميع أشقائنا وشقيقاتنا، أياً تكن طبقتهم أو طائفتهم أو دينهم». وأضاف: «خلال هذا القداس نلتفت إلى المأساة ونحاول فهمها... نصلّي ليحلّ السلام والتعايش في البلد ولنفهم بعضنا من دون انقسام».

وبعد انتهاء العظة، أضاء رانجيث والقادة السياسيون شموعاً، تكريماً لضحايا التفجيرات.