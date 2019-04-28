انفجار هائل في محيط مطار هيثرو

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وقع مساء اليوم الأحد انفجارا هائلا في محيط مطار هيثرو بالعاصمة البريطانية لندن، بحسب وسائل إعلام محلية بريطانية.

وقال موقع صحيفة "ديلى ستار" البريطانية إن دوي انفجارات سمع في موقع صناعي بالقرب من مطار هيثرو مما أدى إلى ارتفاع عمود من الدخان الأسود ما يدل على حريق هائل.

ونشر شهود عيان ونشطاء صورا ومقاطع فيديو وثقت لحظة تصاعد أعمدة الدخان.

إلى ذلك، أشارت الصحيفة البريطانية إلى أن عشرة عربات إطفاء و70 إطفائيا تواجدوا في المكان لإخماد الحريق، الذي يقال إنه في "مستودع فحم قديم".

هذا ولم يتم بعد الكشف عن سبب اندلاع الحريق.

ويمكن رؤية طائرات ركاب متوقفة على مدرج المطار في الوقت الذي تلوح فيه ألسنة اللهب في مكان الحادث غرب درايتون.