مقتل والد وشقيقي العقل المدبر لتفجيرات سريلانكا

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أعلنت مصادر من الشرطة السريلانكية إن والد وشقيقي المشتبه في أنه العقل المدبر لتفجيرات عيد القيامة في سريلانكا الأسبوع الماضي قُتلوا عندما داهمت قوات أمنية منزلا قبل يومين.

وقالت أربعة مصادر من الشرطة إن زين هاشم وريلوان هاشم ووالدهما محمد هاشم، الذين ظهروا في تسجيل فيديو تم بثه على وسائل التواصل الاجتماعي كانوا يدعون فيه لحرب شاملة على الكفار، من بين 15 شخصا قُتلوا في معركة شرسة بالأسلحة مع الجيش على الساحل الشرقي الجمعة.

ولفتت مصادر الشرطة الى إن ثلاثة من 15 قتلوا هم نفس الأشخاص الذين ظهروا في تسجيل الفيديو غير المؤرخ الذي تم بثه على وسائل التواصل الاجتماعي.

وسريلانكا في حالة تأهب قصوى منذ هجمات عيد القيامة وجرى نشر نحو عشرة آلاف جندي في أنحاء البلاد والقيام بأعمال تفتيش وملاحقة لأفراد جماعتين إسلاميتين محليتين يُعتقد أنهما مسؤولتان عن التفجيرات.

الشرق الاوسط