فيديو دخول الانتحاري ولحظة تفجير أحد فنادق سريلانكا

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أظهرت لقطات كاميرات مراقبة نشرتها وسائل إعلام في سريلانكا لحظات دخول المشتبه بأنه الانتحاري منفذ تفجير فندق كينغسبري في العاصمة كولومبو إلى ردهة الفندق وتسجيله نزيلا به ثم لحظة انفجار القنبلة.

وأظهرت اللقطات المشتبه به وهو يسجل بياناته في قسم الاستقبال بالفندق يوم 17 أبريل، قبل تنفيذ التفجير الإرهابي الذي وقع يوم الأحد الماضي.

وتعرض فندقان آخران وثلاث كنائس لتفجيرات في توقيت متزامن في يوم احتفالات عيد القيامة أدت إلى مقتل أكثر من 250 شخصا.

وفي وقت سابق، انتشرت لقطات مصورة أظهرت اثنان من الانتحاريين وهما يصلان إلى مطعم فندق شانغريلا ويمكن رؤية أحدهما وهو ينضم للطابور الذي اصطف لتناول الإفطار قبل أن يفجر القنبلة.

وركزت السلطات حتى الآن تحقيقاتها على صلات دولية لجماعتين محليتين تعتقد أنهما نفذتا التفجيرات وهما "جماعة التوحيد الوطنية" وجمعية "ملة إبراهيم".

وذكرت الحكومة أن الهجمات، التي أودت بحياة 253 شخصا فضلا عن إصابة 500 آخرين، نفذها تسعة سريلانكيين حصلوا على تعليم جيد وجرىت حديد هوية ثمانية منهم.